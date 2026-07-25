99e anniversaire de l’armée populaire de libération de Chine Li Xiang réaffirme l’attachement de Pékin à la paix et au partenariat sino-malien - abamako.com

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News Politique Article Politique 99e anniversaire de l’armée populaire de libération de Chine Li Xiang réaffirme l’attachement de Pékin à la paix et au partenariat sino-malien Publié le jeudi 30 juillet 2026 | Aujourd`hui

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A l'occasion du 99e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire de libération de Chine, l'ambassadeur de Chine au Mali, Li Xiang, a offert...



A l'occasion du 99e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire de libération de Chine, l'ambassadeur de Chine au Mali, Li Xiang, a offert, le vendredi 24 juillet 2026 dans un hôtel de la place, une réception au cours de laquelle il a retracé l'histoire de l'armée chinoise, rappelé l'excellence des relations sino-maliennes et réaffirmé l'attachement de son pays au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, du ministre délégué auprès du ministre de la Défense et des Anciens combattants du Mali, du ministre-commissaire à la Sécurité alimentaire, ainsi que de plusieurs ambassadeurs et représentants du corps diplomatique accrédités au Mali.



Aujourd'hui, c'est pour moi un grand plaisir de me réunir avec vous pour célébrer le 99e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire de libération de Chine.



Au nom de l'Ambassade de Chine au Mali, je tiens à exprimer mes sincères remerciements aux amis de tous horizons qui portent un intérêt et un soutien constants à la construction de la défense et de l'armée chinoises, ainsi qu'à la coopération amicale sino-malienne. Depuis 99 ans, sous la ferme direction du Parti communiste chinois, l'Armée populaire de libération de Chine s'est toujours engagée dans la préservation de la sécurité du pays et du peuple, la sauvegarde de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale, tout en apportant une contribution importante à la promotion de la paix et de la stabilité dans le monde. Cette année marque également le 105e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois. Après 105 années de luttes inlassables, la Chine socialiste sous la direction du Parti communiste chinois est aujourd'hui reconnue comme un bâtisseur de la paix mondiale, un contributeur au développement mondial et un défenseur de l'ordre international. Dans un monde marqué par de profondes transformations et de nombreuses turbulences, nous œuvrons à promouvoir la construction d'une communauté d'avenir partagé pour l'humanité, fondée sur la solidarité, la coopération, l'entraide, le développement pacifique et le principe du gagnant-gagnant.



La Chine attachée au développement pacifique



Mesdames, Messieurs, chers amis,



Aujourd'hui, la Chine demeure attachée au développement pacifique. La primauté de la paix est inscrite dans l'histoire et la culture de la nation chinoise.



Dans son histoire, la Chine n'a jamais colonisé ni envahi d'autres pays. Dès les premières années de la Chine nouvelle, nous avons proposé les cinq principes de la coexistence pacifique. Au cours des plus de 70 années écoulées, la Chine n'a provoqué aucune guerre et n'a jamais occupé un seul pouce du territoire d'un autre pays.



La Chine est le seul pays au monde à avoir inscrit le développement pacifique dans sa Constitution. Elle est également le seul des cinq Etats dotés d'armes nucléaires à s'engager à ne jamais utiliser l'arme nucléaire en premier. La Chine n'a pas emprunté le chemin du colonialisme et n'empruntera pas davantage celui de l'hégémonie. Poursuivre la voie du développement pacifique constitue un engagement solennel.



La Chine attachée à la sécurité globale



Aujourd'hui, la Chine reste attachée à la sécurité globale.



Face à la multiplication des défis sécuritaires, le Président chinois Xi Jinping a proposé l'Initiative pour la sécurité mondiale. Cette initiative promeut une vision de sécurité commune, intégrée, coopérative et durable, fondée sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque pays ainsi que sur le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'autrui.Elle prend en compte les préoccupations sécuritaires légitimes de chaque Etat, privilégie le règlement des différends par le dialogue et la concertation pacifique et encourage la coordination entre les enjeux de sécurité traditionnels et non traditionnels.



Cette initiative a reçu le soutien et l'appréciation de nombreux pays et organisations régionales et internationales. La Chine œuvre activement à la construction d'une architecture de sécurité équilibrée, efficace et durable, fondée sur le dialogue, le partenariat et la coopération gagnant-gagnant plutôt que sur la confrontation, les alliances ou les logiques de confrontation.





La Chine attachée au multilatéralisme



Aujourd'hui, la Chine demeure attachée au multilatéralisme.



Cette année marque le 55e anniversaire du rétablissement de la Chine dans son siège légitime aux Nations unies. Au cours des 55 dernières années, la Chine a pratiqué un véritable multilatéralisme et défendu le système international centré sur les Nations unies ainsi que l'ordre international fondé sur le droit international.



Face aux conflits internationaux, nous œuvrons activement en faveur des pourparlers de paix et avons lancé le "Groupe des amis pour la paix" pour contribuer à la résolution de la crise ukrainienne. Face aux difficultés du développement mondial, le président chinois Xi Jinping a proposé l'Initiative pour le développement mondial, dans le cadre de laquelle ont été mobilisés plusieurs programmes de coopération destinés aux pays en développement. Alors que le multilatéralisme fait face à de nombreux défis, la Chine remplit ses obligations financières en tant que deuxième contributeur financier des Nations unies. En tant que premier contributeur en personnel parmi les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, elle soutient les opérations de maintien de la paix en déployant des Casques bleus dans plusieurs régions du monde.



La coopération sino-malienne, un partenariat fondé sur la confiance



Mesdames, Messieurs, chers amis,



Depuis l'établissement des relations diplomatiques il y a 66 ans, la Chine et le Mali demeurent de bons frères et de bons partenaires, unis par la sincérité et la solidarité à travers toutes les épreuves. Nos deux pays se prêtent mutuellement soutien sur les questions liées à leurs intérêts vitaux et à leurs préoccupations majeures, notamment la souveraineté, la sécurité et le développement, tout en menant une coopération étroite dans les enceintes multilatérales. La coopération pragmatique et sécuritaire entre nos deux pays a produit des résultats importants. La partie chinoise entend continuer à accompagner, dans la mesure de ses capacités, la partie malienne dans le renforcement de ses capacités de défense nationale et à soutenir le Mali dans la recherche d'une voie de modernisation adaptée à ses réalités nationales.



La Chine s'oppose au terrorisme sous toutes ses formes et soutient les efforts du Mali pour préserver sa souveraineté, sa sécurité et ses intérêts de développement, afin d'élever davantage le partenariat stratégique sino-malien.



Enfin, je souhaite que la construction de la défense et de l'armée chinoises continue d'enregistrer de nouveaux succès.



Vive l'amitié sino-malienne".



