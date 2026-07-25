Confédération générale des entrepreneurs marocains : Relancer le conseil national des affaires Mali-Maroc - abamako.com

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News Politique Article Politique Confédération générale des entrepreneurs marocains : Relancer le conseil national des affaires Mali-Maroc Publié le jeudi 30 juillet 2026 | Aujourd`hui

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Un accord de partenariat signé entre le CGEM et le CNPMC



Ce forum a été une occasion de relancer le Conseil national des affaires marocains-malais, grâce au signalement d'un mémoire d'accord entre la Confédération générale des entreprises marocaines (CGEM) et le Conseil national du patronat du Mali (CNPM). Un deuxième accord a également été signé entre la Fédération nationale de l'électricité, des électroniques et de l'énergie renouvelable et son homologue financier, dans l'objectif de renforcer la coopération dans le secteur énergétique



Le jeudi 23 juillet dernier, plus de 300 dirigeants commerciaux marocains et malais et des responsables institutionnels se sont réunis à Bamako pour le Forum des affaires marocains-malais, organisé par la Chambre de commerce et de l'industrie au Mali, en partenariat avec le Conseil national du Patronat du Mali, sur le plateau de la quatrième édition de la Grande commission mixte de coopération entre le Mali et le Maroc.



La délégation marocaine était dirigée par le Président de la Confédération générale des entreprises marocaines, Mahdi Tazi, qui a apporté des représentants des entreprises opérant dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures, de la mine, de la nourriture, des finances, des télécommunications et des logistiques.



Ce forum a été une occasion de relancer le Conseil national des affaires marocains-malais, grâce au signalement d'un mémoire d'accord entre le Conseil général des entrepreneurs marocains et le Conseil national du Patronat du Mali. Un deuxième accord a également été signé entre la Fédération nationale de l'électricité, des électroniques et de l'énergie renouvelable et son homologue financier, dans l'objectif de renforcer la coopération dans le secteur énergétique.



Les résultats du forum n'ont pas été limités aux accords signés, mais ont également mis en évidence l'importante intégration des deux pays, avec l'ambition de développer des chaînes de valeur régionales, de promouvoir les investissements conjoints et de créer une valeur ajoutée au sein du continent, et d'accélérer l'intégration économique africaine à travers l'amélioration de la commerce transfrontalière africaine.



Dans ce contexte, l'Initiative royale atlantique lancée par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu lui accorde une longue vie, ouvre la voie à des perspectives prometteuses de renforcement de la cohésion régionale et de création d'une valeur ajoutée au sein de l'Afrique de l'Ouest et de la région du Sahel, et accélère l'intégration économique par le biais de la coopération transfrontalière.



La déclaration de la Fédération nationale des entrepreneurs marocains, signée par le Président de la Confédération générale des entreprises marocaines, M. Mahdi Tazi, a été lancée, dans le cadre de la coopération, en signant un mémoire d'accord entre la Chambre de commerce et l'industrie au Mali, en partenariat avec le Conseil national du Patronat du Mali.



Un deuxième accord a également été signé entre la Fédération nationale des entrepreneurs marocains et le Conseil national du patronat du Mali. Une deuxième agence a également été signée entre la Chambre de commerce et l'industrie au Mali, en signant un mémoire d'accord entre la Chambre de commerce et l'industrie au Mali. Une deuxième agence a également été signée entre la Fédération nationale des entrepreneurs marocains et le Conseil national du patronat du Mali, en signant un mémoire d'accord entre la Chambre de commerce et l'industrie au Mali.



La déclaration de la Fédération nationale des entrepreneurs marocains a été lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu lui accorde une longue vie, ouvre la voie à des perspectives prometteuses de renforcement de la cohésion régionale et de création d'une valeur ajoutée au sein du continent, et accélère l'intégration économique par le biais de la coopération transfrontalière en améliorant la commerce et l'industrie au Mali.







