Approvisionnement en carburant : Alassane Diallo annonce un retour progressif à la normale à Bamako - abamako.com

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News Politique Article Politique Approvisionnement en carburant : Alassane Diallo annonce un retour progressif à la normale à Bamako Publié le vendredi 31 juillet 2026 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Alassane Diallo

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À l'issue de la 29ᵉ réunion ordinaire du cadre de concertation entre l'État et les acteurs du secteur pétrolier, tenue le 30 juillet 2026, le ministre Alassane Diallo a livré un message rassurant sur la situation de l'approvisionnement en hydrocarbures au Mali.



Selon le ministre, le retour à la normale à Bamako est presque assuré grâce aux importantes quantités de produits pétroliers acheminées dans le pays. Au cours de la période du 20 au 26 juillet 2026, près de 69 millions de litres de carburants ont été importés, permettant d'assurer un approvisionnement satisfaisant en essence et en gasoil sur la majeure partie du territoire.



Toutefois, des difficultés persistent dans les régions de Koutiala et de Bandiagara, où des mesures urgentes sont en cours pour renforcer l'approvisionnement et mettre fin aux pénuries constatées.



Le ministre a également souligné que le principal défi demeure la constitution de stocks stratégiques afin de garantir un approvisionnement durable et de prévenir d'éventuelles perturbations du marché national.