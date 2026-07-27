Ministère de l’Education Nationale : Alberto Cerezo reçu par le Ministre Amadou Sy Savané - abamako.com

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News Politique Article Politique Ministère de l’Education Nationale : Alberto Cerezo reçu par le Ministre Amadou Sy Savané Publié le vendredi 31 juillet 2026 | Le challenger

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L’Ambassadeur de l'Union européenne au Mali, Alberto Cerezo a été reçu lundi dernier en audience par le ministre de l'Education Nationale Mali, Dr Amadou Sy Savané



Cette rencontre a permis d’échanger sur les enjeux du secteur éducatif au Mali et de réaffirmer l’importance d’une éducation inclusive, de qualité et accessible à tous.



L’éducation demeure un levier essentiel pour préparer l’avenir, renforcer la cohésion sociale et offrir des perspectives à la jeunesse malienne.



L’UE soutient le secteur de l’éducation à travers le Projet d’Appui à la Décentralisation de l’Éducation au Mali (PADEM) dont l’objectif est de réaliser le droit des filles et garçons à une éducation fondamentale de qualité, sûre et inclusive dans un environnement protecteur dans 23 communes des régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et le district de Bamako. L’Union européenne demeure engagée aux côtés du Mali pour accompagner les initiatives en faveur du développement du capital humain et de l’épanouissement des générations futures.





Source : UE-Mali