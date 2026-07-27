Après 38 ans d’hibernation : La Biennale sportive ressuscitée ! - abamako.com



Le plus grand rendez-vous des jeunes du Mali sur le terrain du sport est de retour quelque 38 après sa dernière édition. Il est prévu du 7 au 16 Juillet 2026.



Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, en a fait le point des préparatifs devant la presse le lundi 27 juillet 2026, dans la salle de conférence Salamatou Maïga du Palais des sports, non sans dévoiler la mascotte et le programme de l’édition 2026.



Du 7 au 16 août, quelque 1840 jeunes de moins de 20 ans venus des 19 régions administratives du pays, se retrouveront à Bamako pour rivaliser d’ardeur et de talent, à travers différentes disciplines sportives. Le come-back de la Biennale sportive à l’initiative des autorités de la Transition 38 ans après sa dernière édition ! Le lancement officiel de ce grand rendez-vous de la jeunesse a été fait par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Fomba, lundi dernier au Palais des sports. Il a rencontré la presse à cette occasion.



Chaque délégation régionale, a-t-il expliqué, comprendra 92 membres. Les sites d’accueil retenus à Bamako sont : le Groupe scolaire Mamadou Diarrah de Médina-coura, l’Ecole Jean Richard Médina-coura, le Groupe scolaire de Tominkorobougou, Darsalam 2è Cycle, l’Ecole Amadou Ly Badialan.



Le programme est varié. En plus du sport roi, le football (garçons), il y aura l’Athlétisme, le basketball (filles et garçons), la lutte traditionnelle et le jeu d’échecs. Les compétitions se dérouleront dans les enceintes-phares de la capitale, à savoir : le Stade Ouezzin Coulibaly et le Stade Mamadou Konaté. En marge du sport, les Villages Biennale offriront un cadre d’émulation culturelle et citoyenne, à travers des panels thématiques et des séminaires d’échange, des soirées culturelles et musicales, des campagnes de sensibilisation civique et environnementale. Il y aura aussi des Journées de citoyenneté et des feux de camp pour les traditionnelles nuits de conte, a énuméré le Ministre Fomba.



Entre découverte et come-back



Selon le patron de la jeunesse et des Sports, la redynamisation de la Biennale Sportive répond à « une recommandation des Etats généraux du sport tenus en Avril 2025 et s’inscrit en droite ligne dans la vision prospective de ‘’Mali kura nietaasira ka bèn san 2063 ma’’. Elle vise à renforcer l’unité nationale et la cohésion sociale, détecter les jeunes talents sportifs, inculquer les valeurs citoyennes à la jeunesse, a-t-il expliqué. Il invite ainsi les quartiers d’accueil à faire preuve de ‘’diatiguiya’’ en apportant à leurs hôtes tous les soutiens nécessaires, notamment en terme d’hébergement, de restauration.



Dr Fomba a lancé un appel pour la mobilisation massive autour de ce rendez-vous de la jeunesse malienne placé sous le haut Patronage de son excellence Général d’Armée Assimi Goïta, Chef de l’Etat. «C’est un événement nouveau pour tous les jeunes du Mali âgés de moins de 38 ans, et un come-back ou un retour pour les aînés ».



Broulaye Koné



