Selon le Directeur général des Transports, lors de la réunion de haut niveau de l’ONU : ‘’Chaque accident évité représente une vie sauvée’’ - abamako.com

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News Politique Article Politique Selon le Directeur général des Transports, lors de la réunion de haut niveau de l’ONU : ‘’Chaque accident évité représente une vie sauvée’’ Publié le vendredi 31 juillet 2026 | Le challenger

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« Chaque accident évité représente une vie sauvée, un handicap prévenu, une famille préservée et des pertes économiques évitées »



C’est pourquoi le Mali réaffirme plus que jamais son engagement à accélérer la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD), a déclaré le Directeur général des Transports, Mamadou Thierno Sow, à la réunion de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies.



La sécurité routière constitue une responsabilité collective qui exige une gouvernance concertée, des ressources pérennes et un engagement permanent de l'ensemble des parties prenantes.



A la réunion de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies consacrée à la sécurité routière mondiale tenue les 20 et 21 juillet 2026 à New York, le Mali a réaffirmé son engagement à accélérer la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) afin de réduire de moitié le nombre de décès et de blessés dus aux accidents de la route d'ici à 2030.



Au cours de cette rencontre, le Directeur général des Transports, Mamadou Thierno Sow, a souligné que cette réunion internationale constitue une plateforme privilégiée pour partager les meilleures pratiques et renforcer l'engagement collectif en faveur d'une mobilité plus sûre. Il a rappelé que la sécurité routière est aujourd'hui considérée comme un investissement stratégique plutôt qu'une simple dépense publique. Selon lui, chaque accident évité représente une vie sauvée, un handicap prévenu, une famille préservée et des pertes économiques évitées. À l'inverse, les accidents de la circulation continuent de peser lourdement sur les États, à travers les coûts des soins de santé, les pertes de productivité, les dommages matériels, les contentieux ainsi que leurs profondes conséquences sociales sur les familles.



Le Directeur général des Transports a également mis en avant les enseignements tirés de l'expérience internationale. Les pays qui enregistrent les progrès les plus significatifs en matière de sécurité routière sont ceux qui ont su mettre en place, un financement stable, prévisible et durable, tout en renforçant les capacités des institutions et des différents acteurs impliqués.



Il a enfin insisté sur le fait que la sécurité routière ne relève pas uniquement de la responsabilité de l'État ou des seuls usagers de la route. Elle constitue une responsabilité collective qui exige une gouvernance concertée, des ressources pérennes et un engagement permanent de l'ensemble des parties prenantes.



« Parce que, chaque acteur a un rôle à jouer, chaque vie sauvée est une victoire. »



Par sa participation à cette réunion de haut niveau des Nations Unies, le Mali réaffirme sa volonté de renforcer ses politiques de sécurité routière et de contribuer aux efforts internationaux visant à rendre les routes plus sûres et à sauver davantage de vies.







Drissa Togola