Journée Internationale Nelson Mandela : L’Ambassadeure d’Afrique du Sud chez Alpha Oumar Konaré - abamako.com

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News Politique Article Politique Journée Internationale Nelson Mandela : L’Ambassadeure d’Afrique du Sud chez Alpha Oumar Konaré Publié le vendredi 31 juillet 2026 | Le challenger

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Son Excellence Madame Patience Masisi, Ambassadeur de la République d'Afrique du Sud auprès de la République du Mali...



Son Excellence Madame Patience Masisi, Ambassadeur de la République d'Afrique du Sud auprès de la République du Mali, a rendu visite, le 18 juillet 2026, à l'ancien président de la République du Mali, Alpha Oumar Konaré, à sa résidence. La diplomate sud-africaine a rendu hommage au Président Alpha Oumar Konaré à l'occasion de la Journée Internationale Nelson Mandela.



« Ce geste d'humilité a été une occasion privilégiée d'évoquer l'héritage de Madiba et l'importance du service rendu à la nation. Cet Homme d'Etat, ancien président démocratiquement élu, le seul encore en vie, a reçu l'Ambassadeure qui lui a offert des présents symboliques, célébrant les liens fraternels et les valeurs partagées de solidarité et de sagesse », souligne l’Ambassade de l’Afrique du sud. Entouré par sa fille ainée, Mme Kadiatou Konaré, le Président Konaré a exprimé sa gratitude à l'Ambassadeur pour cette visite et cet hommage.



