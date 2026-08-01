Remise de matériels aux FAMa/Gal Daoud Aly Mohammedine : « Grâce à la détermination de nos forces et au soutien du peuple, les terroristes ne parviendront jamais à leurs fins » - abamako.com

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News Politique Article Politique Remise de matériels aux FAMa/Gal Daoud Aly Mohammedine : « Grâce à la détermination de nos forces et au soutien du peuple, les terroristes ne parviendront jamais à leurs fins » Publié le samedi 1 aout 2026 | aBamako.com

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La Direction générale de la Protection civile a servi de cadre, ce vendredi, à une cérémonie de remise de matériels roulants destinée aux forces de défense et de sécurité du Mali. Présidée par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Général de Division Daoud Aly Mohammedine, cette cérémonie marque une nouvelle étape dans le renforcement des capacités opérationnelles des services chargés de la protection des personnes et des biens.



Dans son allocution, le ministre a salué la présence des responsables des différentes structures sécuritaires ainsi que des partenaires de la presse, avant de souligner que ces remises d'équipements sont désormais devenues des rendez-vous réguliers traduisant l'engagement constant des autorités à moderniser les moyens d'intervention des forces.



Le lot remis comprend 20 véhicules, répartis entre six bus de 60 places, un véhicule de barrage, deux camions-citernes de 20 000 litres, huit camions d'incendie de type 1000 d'une capacité de 4 000 litres et trois camions-citernes de type 1000 de 5 000 litres. Ces équipements seront affectés à la Direction générale de la Protection civile, à la Police nationale, à la Gendarmerie nationale, à la Garde nationale ainsi qu'à l'École d'état-major des forces de sécurité.



Selon le Général de Division Daoud Aly Mohammedine, cette acquisition, financée sur le budget national, répond à la volonté des plus hautes autorités du pays de doter les forces de moyens adaptés aux défis sécuritaires actuels. Il a indiqué que ces nouveaux véhicules permettront de renforcer la mobilité, la rapidité d'intervention et l'efficacité opérationnelle des unités sur toute l'étendue du territoire.



Le ministre a rappelé que l'objectif demeure l'instauration d'un climat de sécurité conforme aux attentes des populations maliennes. « Notre problème quotidien est d'avoir des services bien équipés, plus proches des citoyens et capables d'intervenir sur l'ensemble du territoire national dans des délais raisonnables », a-t-il affirmé.



Évoquant la situation sécuritaire au Sahel, le ministre a estimé que le contexte impose davantage de mobilité, de réactivité, de proactivité et de présence sur le terrain afin de faire face au terrorisme, à la criminalité transfrontalière, au banditisme, à la cybercriminalité ainsi qu'aux différents trafics.

Le Général de Division Daoud Aly Mohammedine s'est également montré confiant quant à l'issue du combat contre le terrorisme. Il a rendu hommage au courage des forces armées et de sécurité ainsi qu'au soutien constant de la population malienne, affirmant que cette union constitue un atout majeur dans la préservation de la souveraineté nationale. « Grâce à la détermination de nos forces et au soutien de notre brave et résiliente population, ils ne parviendront jamais à leurs fins », a-t-il déclaré.

S'adressant aux responsables des structures bénéficiaires, le ministre a insisté sur la nécessité d'assurer une gestion rigoureuse de ces nouveaux équipements afin d'en garantir la performance et la durabilité.

