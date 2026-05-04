Production d’électricité au Mali: Des opportunités à exploiter - abamako.com

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News Politique Article Politique Production d’électricité au Mali: Des opportunités à exploiter Publié le dimanche 2 aout 2026 | Le 26 Mars

© AFP par VIKTOR DRACHEV

centrale solaire

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Le Mali est un pays enclavé, confronté dans le domaine de la fourniture d’électricité d’origine thermique à des problèmes persistants, en raison des variations, des incertitudes qui planent çà et là, sur la disponibilité permanente des hydrocarbures.



La dégradation progressive des ressources ligneuses ne fait qu’accentuer la problématique. Nonobstant, de tels handicaps endogènes et exogènes, le pays qui est un carrefour naturel, occupe, tout de même une place de choix sur la scène énergétique sous régionale, voire régionale, compte tenu notamment du caractère sensible et porteur du secteur de l’énergie. Cela est dû au fait que le Mali possède aujourd’hui des atouts sérieux, considérables pour combler les besoins croissants des populations et des différents secteurs économiques, pour réduire le déficit que présente le rapport demande-disponibilité. Deux options s’offrent à notre pays : l’interconnexion avec les réseaux électriques de pays voisins ou l’exploitation des énergies renouvelables.



L’énergie solaire, une opportunité pour le Mali



Concernant la deuxième option, le potentiel national est nettement plus important que les quantités connues à l’heure actuelle, tant l’exploration est encore insuffisante. La variété des ressources énergétiques est également abondante d’autant plus que le pays, regorge d’immenses sources d’énergies propres dont les énergies renouvelables, en l’occurrence l’énergie solaire. En effet, tout au long de l’année, chaque localité est favorisée sur le plan de l’intensité et de la disponibilité du rayonnement solaire (5 à 6 kwh par m2 et par jour, douze heures de soleil par jour). Que le Mali possède d’énormes potentialités énergétiques est un don incontestable. D’émérites spécialistes s’accordent objectivement à le reconnaître de facto. Des intervenants, et non des moindres, ne cherchent qu’à leur exploitation, avec méthode, rationalité et surtout rigueur. Il est donc d’une impérieuse nécessité de chercher les voies et moyens idoines, susceptibles de permettre de substituer opportunément aux sources d’énergie classique, celles de plus en plus concurrentielles et pérennes des énergies renouvelables. L’accès à l’énergie électrique au plus grand nombre de citoyens maliens ainsi que l’incitation à l’investissement constituent des facteurs déterminants dans cette nouvelle orientation. La Société Energie du Mali-sa, acteur privilégié du développement du sous-secteur de l’électricité au Mali, ne peut que s’en réconforter, à tous égards. Mais, la réalité est toute autre, avec la persistance des problèmes de technologie, de mobilisation des crédits qui se manifestent au quotidien et constituent des freins au processus de concrétisation des ambitieux projets nationaux dans le domaine. Certes, le cadre d’incitation à l’investissement pour la promotion des sources d’énergies propres, d’énergies vertes est de l’ordre d’une politique énergétique nationale. Mais, il revient à l’ensemble des acteurs, de mettre l’accent sur le benchmarking, d’explorer davantage les opportunités et possibilités actuelles et prévisibles, de tirer parti d’un futur développement des énergies renouvelables.



Boubacar Sankaré