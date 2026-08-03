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News Politique Article Politique Akinci contre les terros terros Publié le lundi 3 aout 2026 | le sursaut

© Autre presse par DR

Drone

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Le jeudi 30 Juillet à Sévaré, des drones de combat AKINCI ont été remis par le ministre délégué auprès du ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Général de division Oumar Diarra, au Chef d’Etat-major Général des Armées, le Général de Division Elisé Jean Dao, avant leur transfert au Chef d’Etat-major de l’Armée de l’Air, le Général de Brigade Alou Boï Diarra. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de modernisation des équipements militaires visant à renforcer les capacités opérationnelles des FAMa dans la lutte contre le terrorisme.



Bientôt en chantier …de nouveaux lycées publics

Le jeudi 30 juillet 2026, le ministre de l’Education nationale a présidé la cérémonie de pose de la première pierre du futur lycée public de Moribabougou.



Le coup de truelle symbolique est aussi la mise en marche des travaux de construction de 8 autres lycées à travers le pays. Le ministre Amadou Sy Savané a précisé que l’objectif commun de ces réalisations est l’amélioration de la qualité et des résultats de l’éducation pour tous au Mali. Réalisé par le Projet MIQRA, le lycée de Moribabougou coûtera 720 216 234 F CFA. Il a ensuite déclaré qu’en plus du lycée public de Moribabougou, le Projet MIQRA réalisera, dans les mois à venir, six lycées classiques – Kouralé, Béléko, Kignan, Molobala, Konna, Ningari et deux lycées d’excellence à Nafadji et Tôgô.



CMSS : les dames font parler leurs cœurs



Une délégation de l’Amicale des femmes de la Caisse Malienne de Sécurité Sociale (CMSS) s’est rendue, le jeudi 30 juillet 2026, auprès des familles de trois col lègues récemment disparues. Il s’agit des regrettées Dembélé Binta Berthé, Makadji Djénéba Z. Diarra et Sangaré Maïmouna Dembélé, toutes décédées à la fleur de l’âge, laissant derrière elles de jeunes enfants. Cette visite de compassion a conduit la délégation à Sébénikoro SEMA II, dans la famille de feue Djénéba Z. Diarra, décédée une semaine après avoir donné naissance ; puis à Samaya, auprès de la famille Dembélé de feue Binta Berthé, emportée des suites de complications postnatales, enfin, à N’Tomikorobougou, dans la famille Sangaré de feue Maïmouna Dembélé. Les familles concernées ont vu en cette initiative un témoignage concret de l’engagement social de la CMSS. En rendant visite aux proches de leurs collègues disparues, les femmes de la CMSS ont réaffirmé les valeurs de solidarité, de compassion et d’entraide qui fondent l’action de l’institution.