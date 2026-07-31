Visa : Usa via Dakar - abamako.com

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News Politique Article Politique Visa : Usa via Dakar Publié le lundi 3 aout 2026 | Le challenger

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Depuis le 1er août, plusieurs ambassades et consulats américains en Afrique, y compris l'ambassade américaine de Bamako, ne proposent plus de services de visa. Selon une note du département d’Etat américain, « les citoyens et les résidents de Mali souhaitant demander un visa américain doivent prendre rendez-vous et payer la frais de visa requis à l'ambassade américaine de Dakar, la nouvelle destination désignée ». « Le Département d'État des États-Unis réaligne les opérations de visa en Afrique dans des centres régionaux dans le cadre d'une pratique ancienne qui renforce la sécurité nationale en promouvant une meilleure surveillance, une meilleure vérification et une meilleure adéquation des normes de délivrance de visa, ainsi que l'amélioration de l'efficacité et de l'ajustement aux priorités et objectifs de l'immigration américaine en cours de changement. Dès le 1er août 2026 », justifie la note.



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