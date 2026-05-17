INPS : Le grand toilettage ! - abamako.com

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News Société Article Société INPS : Le grand toilettage ! Publié le mardi 4 aout 2026 | Le Point

© Autre presse par DR

Logo de l`Institut National de Prévoyance Sociale (INPS)

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Depuis sa nomination à la tête de l’INPS au Mali, le Directeur Général Idrissa Bakary DIARRA, a engagé une véritable réforme pour mettre l’institut sur les rails. Il promeut de jeunes cadres compétents à des postes clés, réduit les dépenses de fonctionnement avec un plafonnement régional, et reprend en main le système informatique jusqu’alors confié à un prestataire.



Dans un contexte marqué par la nécessité de mieux utiliser les ressources, l’INPS a engagé une réduction des dépenses de fonctionnement, avec un plafonnement de certaines charges au niveau régional. L’objectif est simple : mieux contrôler les coûts et consacrer davantage de moyens aux missions essentielles de l’établissement.



La décision de la Direction générale d’abroger 115 décisions d’embauche, de stages probatoires et de recrutements n’ayant pas donné lieu à une prise effective de service suscite de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.



Cette décision même si elle divise l’opinion nationale, il s’agit tout de même d’une mesure courageuse d’assainissement de la gestion des ressources humaines. Signée le 10 juillet 2026, cette décision s’inscrit officiellement dans une logique de rationalisation des effectifs, de maîtrise de la masse salariale et de protection des ressources destinées aux assurés sociaux. Elle marque la volonté de la nouvelle Direction générale d’engager un véritable toilettage administratif afin de remettre de l’ordre dans les procédures de recrutement.



La direction actuelle ne veut plus laisser continuer des pratiques qui ont été dénoncé dans un passé récent. Car, au fil des années, l’INPS a souvent été présenté comme une structure où les recrutements échappaient parfois aux principes de transparence, de mérite et d’égalité des chances.



Cette réputation s’est construite au fil de plusieurs scandales ayant ébranlé la crédibilité de l’Institut. L’un des plus marquants remonte au vaste dossier de fraude sur les pensions découvertes en 2020.



Si la maîtrise de la masse salariale constitue aujourd’hui un impératif de bonne gouvernance au niveau de l’INPS. Il faudra donc songer à assainir la maison. Reste désormais à savoir si cette décision marque le début d’une réforme structurelle ou s’il ne s’agit que d’une mesure ponctuelle pour la pérennité de l’institut.



(Le Point)