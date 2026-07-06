Le Mouvement Almoravides - abamako.com

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News Politique Article Politique Le Mouvement Almoravides Publié le mardi 4 aout 2026 | L’Inter de Bamako

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Le Mouvement Almoravides est né chez les Berbères d'Afrique occidentale, auxquels des Noirs se sont associés. C'est un mouvement compliqué de révolte contre l'insuffisance de la première islamisation et contre d'autres groupes de Noirs et de Berbères, maîtres des routes commerciales.

Les Sanhadja, jusque-là peu unis ont été regroupés sous l'autorité d'Abdallah Ibn Yasin: leurs succès militaires, contre leurs voisins méridionaux et septentrionaux, ont renforcé leur unité. Sous la conduite de Yusuf Ibn Tachfin, les Almoravides ont constitué un immense empire qui, à la fin du XIème siècle, va du Sénégal au centre de l'Espagne.

Malgré la brièveté de leur domination politique (1090-1147), ils aident à la propagation et à la consolidation de l'islam en Afrique et laissent surtout au Maroc, les traces d'une très brillante civilisation.





SAGESSE BAMBARA:

«Mourir de mort naturelle vaut mieux que d'être pris par un fauve».





