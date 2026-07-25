Operation Dougoukoloko : les FAMas mettent en échec les missions des GAT à Tombouctou - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Operation Dougoukoloko : les FAMas mettent en échec les missions des GAT à Tombouctou Publié le mardi 4 aout 2026 | L’Essor

© aBamako.com par STR

Patrouille Mixte à Gao

Tweet



Les Forces armées maliennes (FAMa), appuyées par leurs partenaires, poursuivent les opérations permanentes de surveillance, de contrôle et de sécurisation du territoire national dans le cadre de l'opération Dougoukoloko.



Dans un communiqué publié ce lundi 03 août 2026, la hiérarchie militaire informe qu’un camion transportant du matériel logistique au profit des groupes armés terroristes a été repéré dans la zone d'Arch Henda, à environ 80 km au nord-ouest de Tombouctou.



Selon la source sécuritaire, après confirmation de la nature hostile de la cible, le véhicule a été ciblé et entièrement détruit. Ses occupants ont été neutralisés.



Par ailleurs, le communiqué précise que dans le secteur de Soribougou, une base terroriste a également été détectée dans la forêt de Fina. Après confirmation des renseignements recueillis, la cible d'intérêt militaire a été traitée avec succès. « Les opérations de reconnaissance et de ratissage se poursuivent dans le secteur afin de sécuriser la zone et d'établir un bilan consolidé de l'opération » souligne le communiqué.



L'État-Major Général des Armées réaffirme la détermination des Forces armées maliennes à poursuivre, avec rigueur, professionnalisme et engagement, les opérations de sécurisation sur l'ensemble du territoire national. Il invite également les populations à maintenir leur soutien et leur confiance dans les forces engagées.



Fatoumata KAMISSOKO

