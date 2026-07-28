Mali: Un site d’exploitation aurifère clandestine détruit par l’armée - abamako.com

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News Politique Article Politique Mali: Un site d’exploitation aurifère clandestine détruit par l’armée Publié le mercredi 5 aout 2026 | L’Essor

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Dans la périphérie de Tessalit, les forces armées maliennes ont mené, le mardi 04 août 2026, des frappes ciblées contre un site d'exploitation aurifère clandestine utilisé par la coalition terroriste JNIM/FLA.



Selon l'État-Major Général des Armées qui a annoncé l'information, ce mercredi, cette action s'inscrit dans les opérations visant à priver les groupes terroristes des ressources financières tirées des activités illicites et à tarir leurs sources de financement.



Le commandement militaire dira que le mercredi 05 août 2026, plusieurs points de regroupement de groupes armés terroristes disposant d'importants matériels de guerre ont été détectés dans la zone de Tabrichat. Les objectifs identifiés ont été traités avec succès par les vecteurs aériens engagés.



L'armée a fait savoir que la surveillance se poursuit dans les secteurs concernés afin de détecter tout mouvement résiduel et de préciser le bilan des opérations.



Ces opérations permanentes de surveillance, de contrôle et de sécurisation du territoire national dans le cadre de l'opération Dougoukoloko sont conduites par les Forces armées maliennes (FAMa), appuyées par leurs partenaires.



Mohamed DIAWARA