Le 14ème Championnat National de Lutte sponsorisé par Sotelma-Malitel : L'équipe du District de Bamako remporte le drapeau plus 350 000 FCFA Publié le samedi 23 decembre 2017 | Aujourd`hui

Aujourd’hui, on peut dire sans risque de se tromper que la Fédération Malienne de Luttes Associées est l’une des meilleures fédérations sportives. C’est la fédération la plus stable et la plus dynamique sous la houlette du Secrétaire général Balla Diawara. Malgré la situation du pays, elle arrive à respecter son programme d’activité. Cela grâce au partenariat avec le Comité National Olympique et Sportifs du Mali (CNOSM) à travers le sponsoring Sotelma-Malitel.



Après le gala de Sikasso, la Fédération Malienne de Luttes Associées vient d’organiser du 15 au 18 décembre avec succès son 14ème Championnat national de lutte avec l’appui du CNOSM à travers Sotelma-Malitel. Sans oublier l’appui financier aussi des Etablissements Soumaïla Togo et Frères et le budget de la fédération. Ce championnat s’est déroulé sur le terrain municipal de l’Hippodrome, qui a refusé du monde par les amoureux de la lutte.







Ont pris part à ce championnat, les lutteurs des ligues régionales de Kayes, Sikasso, Ségou, Mopti et le District de Bamako. Au total, 50 combats ont été effectués dans différentes catégories à savoir 66 kg, 76 kg, 86 kg, – 100 kg et 120 kg. A l’issue de dix rencontres en poule unique, les quatre premières équipes se sont qualifiées en demi-finales.



La première demi-finale a vu la victoire de Bamako sur Sikasso (21 points à 4) tandis que Mopti a éliminé Kayes (20 points à 9). Pour la troisième place, Sikasso a difficilement battu Kayes (16 points à 13).



Pour la grande finale, comme il fallait s’y attendre, l’équipe de Bamako a étrillé celle de Mopti (25 points à 4). Du coup, Bamako remporte la 1ère place plus le drapeau et une envelopper de 350 000 FCFA. Classée 2ème, l’équipe de Mopti a reçu 250 000 FCFA.



Les équipes de Sikasso, Kayes et Ségou respectivement classées 3ème, 4ème et 5ème ont reçu 150 000 FCFA, 75 000 FCFA et 50 000 FCFA. Une prime de participation de 50 000 FCFA a été remise à chacune des délégations. Et Yaya Diarra de Sikasso dans la catégorie – 100 kg a été sacré meilleur lutteur du championnat, qui a enregistré 70 combats en 14 rencontres.



A.B. HAÏDARA