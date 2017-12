Gao : Encourager l’insertion socio-économique des jeunes à travers des projets à impact rapide - abamako.com

Gao : Encourager l'insertion socio-économique des jeunes à travers des projets à impact rapide Publié le jeudi 28 decembre 2017

Le 23 décembre 2017, le bureau de la Minusma à Gao a inauguré la création d’une agence de communication évènementielle en faveur de la jeunesse de la région de Gao. Ce projet à impact rapide a été réalisé à travers l’Association pour la culture, la nature et l’Education (ACNE). Financé à hauteur de 28,5 millions de FCFA par la MINUSMA, il vise l’autonomisation et la création d’emploi pour les jeunes Gaoviens.















Lors de l’inauguration, le représentant du chef du Bureau de la MINUSMA à Gao, M. Issa Thioune a remis du matériel de communication évènementielle à l’ACNE. A cette occasion, les représentants de la MINUSMA ainsi que les représentants du gouverneur et du maire de la commune de Gao, ont visité le nouveau siège de l’ACNE.



« La jeunesse est l’espoir, la jeunesse est l’avenir. Notre appui au profit des jeunes de Gao va dans le sens du renforcement et de la consolidation de la paix et de la cohésion sociale, » a expliqué M. Thioune. « Quand on communique, c’est pour faire passer un message. Faire la paix, c’est aussi faire passer des messages de paix et atteindre un public plus large », a-t-il ajouté.



Avec ce nouveau matériel de communication, la région de Gao dispose désormais « d’un atout précieux supplémentaire pour répondre aux besoins en ce qui concerne l’organisation d’évènements de sensibilisation dans la ville et dans l’ensemble de la région de Gao », s’est réjoui M. Oumayata Akly, premier adjoint au maire.



Le président de l’ACNE, M. Abba Hamane, a souligné que la mise à disposition par la MINUSMA de ces équipements aura un impact positif sur la jeunesse de la commune de Gao. « Nous sommes maintenant suffisamment outillés pour offrir des opportunités d’emploi aux jeunes », a-t-il dit.



Le président des mouvements de résistance civile M. Boureima Yoro Moussa et le président du conseil régional de la jeunesse, M. Alhamedi Maiga, présents à la cérémonie de remise, ont exprimé les mêmes sentiments de satisfaction.



Pour assurer un bon usage du matériel reçu et contribuer à la durabilité du projet, 30 jeunes de l’ACNE ont suivi une formation qualifiante pour assurer la maintenance des équipements.



Créée en 2015, l’Association pour la Culture, la Nature et l’Education est une association à but non lucratif dont l’objectif est de contribuer à l’amélioration du cadre de vie en rapport avec les besoins de la population de la commune urbaine de Gao. Elle intervient dans les domaines de la scolarisation des enfants vulnérables, de la formation professionnelle des jeunes filles et jeunes garçons, et de la recherche d’emploi pour les jeunes. L’association compte 55 membres dont 30 femmes et 2 personnes handicapées (1 femme et 1 homme) dont l’âge varie entre18 et 40 ans.