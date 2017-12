Le troisième opérateur «Telecel » a officiellement lancé ses activités ce jeudi au Mali - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News NTIC Article NTIC Le troisième opérateur «Telecel » a officiellement lancé ses activités ce jeudi au Mali Publié le vendredi 29 decembre 2017 | Social Net Link

© aBamako.com par A S

Le Ministre de l`Economie numérique en visite à la station de la troisième téléphonie ATEL

Le Ministre de l`Economie numérique et de la Communication Harouna Modibo Touré était en visite à la station de la troisième téléphonie ATEL le 16 Octobre 2017. Tweet

C’est sous la marque commerciale «Telecel » que le baptême de la Société Alpha télécommunication Mali SA (ATEL SA) a eu lieu, ce jeudi soir, au cours d’un diner gala à l’Hôtel de l’Amitié de Bamako. Un long processus qui s’était matérialisé, le 16 octobre dernier, par le 1er test appel.



«Offrir plus». C’est le slogan de la nouvelle compagnie de téléphonie mobile. Un slogan qui, traduit en acte, pourrait plaire aux millions de Maliens, surtout, les jeunes qui se plaignent du coût exorbitant la connexion internet. Alors qu’ils achètent le volume d’1 Go de données à 7500 FCFA au Mali, ce même volume est vendu à leurs camarades des pays limitrophes à 3500 FCFA voire moins. Une fracture numérique énorme que le ministre malien de la Communication et de l’Economie numérique, Arouna Touré, espère voir réduire avec la nouvelle entrée sur le marché à travers le gouvernement.



Avec des numéros commençant par 5, Telecel, selon Souleimane Diallo, son directeur général offrira de la meilleure technologie 3G+ aux Maliens. Pour y parvenir, ATEL a mis en place un partenariat avec l’équipementier Telecom chinois HUAWEI qui lui a délivré une infrastructure d’une capacité physique de 3 millions d’abonnés. Déjà disponible à Bamako, le réseau Telecel va s’étendre progressivement, durant le 1er semestre 2018, dans toutes les régions du Mali. Le groupe Planor Afrique dont appartient Atel Mali n’est pas à sa première expérience dans le domaine de la téléphonie. Ce groupe détient 100% des parts de Telecel Faso et 26% de l’opérateur MTN Côte d’Ivoire.



Selon Dimitri Ouédraogo, représentant du PDG du groupe Planor, l’opérationnalisation de ce troisième réseau est un investissement de près de 100 milliards de FCFA. Aussi, a-t-il indiqué, le fonctionnement de Telecel nécessite le recrutement d’une centaine de collaborateurs maliens et des milliers de distributeurs. A en croire, l’investisseur, la venue de Telecel est tout bénéfice pour le Mali. Car, en plus des impôts et taxes, souligne-t-il, le réseau apportera de la vraie concurrence. Ce qui doit se traduire par une baisse substantielle des coûts de la communication pour la population.



Mamadou Issa, journaliste pour Socialnetlink