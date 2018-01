Les lauréats du prix africain de développement PADEV honorés - abamako.com

Distingué le 28 octobre dernier à Casablanca au Maroc, les lauréats du prix africain de développement PADEV 2017 ont été honorés à travers une cérémonie ce 16 décembre à Ouagadougou au Burkina Faso.



Initié par la Fondation 225, le prix PADEV distingue des personnes physiques et morales qui à travers leurs œuvres constituent des artisans du développement.







Selon le président de la fondation 225 Koffi Kouadio l’objectif du PADEV c’est de montrer des modèles de développement pour inspirer les jeunes afin qu’ils restent en Afrique.



Pour l’édition 2017, 35 lauréats de 12 pays dont 9 africains et 3 non africains ont été récompensés. Parmi les récipiendaires on dénombre la première dame Keita Aminata Maïga distinguée pour ses actions humanitaires et qui fut représenté par l’ambassadeur du Mali au Burkina Faso, des acteurs politiques, des personnalités du monde économique et des autorités coutumières et religieuses. La Fondation 225 a décerné pour la première fois un prix international « Religian a word for peace and developpement »



Awa Sogodogo Stagiaire