Sortie de Me Mohamed Ali Bathily du dernier gouvernement : Les APM réaffirment leur soutien au désormais ancien ministre en charge des Domaines - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Sortie de Me Mohamed Ali Bathily du dernier gouvernement : Les APM réaffirment leur soutien au désormais ancien ministre en charge des Domaines Publié le jeudi 4 janvier 2018 | Le Pays

© aBamako.com par Androuicha

Atelier de partage des recommandations pour la réconciliation et la paix durable

Bamako, le 16 décembre 2014. Le Réseau Paix et Sécurité section Mali a ouvert sous la présidence du ministre de la justice Mohamed Ali Bathily, un atelier dit de partage des recommandations pour la réconciliation et la paix durable au Mali. Tweet

Après la publication du nouvel attelage gouvernemental, les Associations pour le Mali (APM), dans un communiqué, disent avoir pris acte de la nomination de Soumeylou Boubèye Maïga en qualité de premier ministre et de la mise en place du nouveau gouvernement.











« Les Associations pour le Mali (APM) prennent acte de la nomination de Monsieur Soumeylou Boubeye Maiga comme premier ministre, Chef du gouvernement et de la mise en place du nouveau gouvernement suivant le Décret N° 2017-1034/P-RM du 30 décembre 2017 portant nomination des membres du gouvernement », c’est par ces mots que l’organisation a introduit son communiqué.



Et de remarquer que son président, Me Mohamed Ali Bathily, précédemment ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Affaires foncières, ne fait plus partie de l’équipe gouvernementale dirigée par Soumeïlou Boubeye Maïga.



Les APM ont saisi l’occasion pour rendre un vibrant hommage au désormais ancien ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Affaires foncières pour avoir été à la hauteur de la mission à lui confiée par le Président IBK. Avant de féliciter Me Mohamed Ali Bathily pour les résultats éloquents enregistrés dans la gestion des secteurs relevant de sa compétence et dans la préservation des droits fonciers notamment dans le monde rural.



Tout de même, précise le communiqué, l’organisation lui renouvelle sa confiance et l’assure de son soutien indéfectible pour relever les défis futurs des APM et du peuple malien dans leur quête du mieux-être.

« Les APM sont fières de constater que Me Mohamed Ali Bathily a contribué, par son engagement résolu, sa ferme détermination et son abnégation à toute épreuve, à prévenir au Mali une déflagration sociale autour de la terre », indique le document.



En conclusion, les APM espèrent que le nouveau gouvernement préservera les acquis engagés afin d’éviter qu’ils se réduisent à un simple sursis au clash social. « Les Associations pour le Mali (APM) invitent tous les camarades et sympathisants à rester debout, vigilants, soudés et mobilisés pour l’honneur et le bonheur des Maliens », a conclu le communiqué.



Mama PAGA