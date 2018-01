Koro : Peur, encore deux semaines après l’attaque contre l’agence ECOBANK - abamako.com

Publié le lundi 8 janvier 2018 | La Dépêche

Deux semaines après l’attaque contre l’agence ECOBANK, la ville de Koro est loin d’avoir retrouvé sa sérénité.



Au contraire, le mercredi 3 janvier 2018, la ville était une fois de plus en alerte maximale. Et pour cause ? Une fausse rumeur d’attaque terroriste qui a fait terrer la population chez elle durant toute la nuit.







Nous l’avons évoqué dans notre parution précédente : une série d’attaques terroristes a semé la frayeur dans le cercle de Koro. En effet, depuis que certains groupes armés et terroristes ont tissé leur nid dans la localité, la peur est devenue le quotidien de la population. « Plus personne de ne sent en sécurité. Déjà à 21 heures, les autorités nous demandent de nous enfermer chez nous.» nous confie un commerçant sous le couvert de l’anonymat.



Rappelons que la panique de ce mercredi était également due à des tirs sporadiques entendus ça et là en début de la nuit. Et puisque personne ne savait rien ni des auteurs ni de la provenance des tirs, les habitants ont décidé de se terrer dans leur maison. Un enseignant exerçant dans la ville de Koro a laissé entendre : « Nous nous sommes enfermés depuis le début de la soirée et espérer que le pire ne se produise. Heureusement, il ya eu plus de peur que de mal. »



Face à l’insécurité grandissante qui sévit dans cette localité, renforcer le dispositif sécuritaire est désormais une urgence. Il urge de prendre des mesures idoines afin de permettre à la population du cercle de Koro de vaquer librement à leurs occupations.



Amadingué Sagara