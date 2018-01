Communiqué du comité exécutif du mouvement IBK une chance pour le Mali - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Communiqué du comité exécutif du mouvement IBK une chance pour le Mali Publié le lundi 8 janvier 2018 | La Dépêche

Tweet

Le comité exécutif du mouvement IBK une chance pour le Mali à pris acte de la démission du premier ministre, Abdoulaye Idrissa Maiga.



Le mouvement félicite et remercie Abdoulaye Idrissa Maiga et son équipe pour les services rendus au pays.



Le mouvement félicite Soumeilou Boubeye Maiga, nouveau premier ministre, pour la confiance placée en lui par le président de la République.



Le mouvement réitère son soutien et son accompagnement au président de la République son excellence Ibrahim Boubacar Keita, chef de l'État et à son gouvernement.



Bko le 03 janvier 2018.



Le président Mohamed Lamine Baby