Présidence de la République : Des Médailles de reconnaissance à des Méritants

Il s’agit de 33 nouveaux Chevaliers de l’Ordre et 44 médaillés du Mérite national

avec «Effigie Abeille»



Le travail bien fait mérite d’être reconnu. En décorant hier des fonctionnaires réputés rompus à la tâche, le secrétaire général de la présidence a fait sienne cette vérité. Moustapha Ben Barka a, en effet, remis des médailles de Chevalier de l’Ordre national à 33 fonctionnaires de la présidence. 44 autres ont reçu la médaille du Mérite national avec «Effigie Abeille».



La cérémonie organisée à cette occasion dans la salle des banquets du palais de Koulouba était officiée par le Grand chancelier des Ordres nationaux, le général Amadou Sagafourou Guèye qui a tenu à rappeler la nécessité pour toute entité de célébrer le mérite. Chose à laquelle s’emploie sa structure, depuis l’indépendance, par la remise de distinctions honorifiques à des hommes et des femmes qui ont mis leurs compétences au service de notre pays, a indiqué l’officier supérieur. Selon lui, les qualités et le mérite des heureux récipiendaires sont confirmés par le président de la République Ibrahim Boubacar Kéita, en sa double qualité de Grand maître des Ordres nationaux et de président de l’institution.



«Vous incarnez désormais tout ce à quoi les autres Maliens devraient se référer», a-t-il déclaré lorsqu’il s’est adressé aux récipiendaires. Il les a également invités à continuer à travailler dans le respect de l’éthique et de la déontologie. «C’est le fil d’Ariane de toutes leurs activités», a professé le général Amadou Sagafourou Gueye.



Et le Grand chancelier des Ordres nationaux d’ajouter : «Vous êtes des modèles estimés qui devrez aider au réarmement moral de notre pays, aider à relever les défis d’édification de valeurs professionnelles et morales du Mali nouveau».



La remise des distinctions honorifiques aux bénéficiaires par le secrétaire général de la présidence, le Grand chancelier lui-même et le chef d’Etat-major particulier du président de la République, a été un moment de vive émotion. Sur les 33 personnes élevées au grade de chevalier de l’Ordre national, on compte 14 femmes. Elles étaient 7 ayant reçu la médaille du Mérite national avec «Effigie Abeille».



Maître Mamadou Gakou est un récipiendaire heureux. Il a exprimé la satisfaction de l’ensemble de ses collègues décorés. Il voit sa médaille comme le témoignage de la reconnaissance de son pays. «Par cet acte qui nous récompense et comble de joie, le chef de l’Etat nous écrit un livre historique… dont les détails seront relatés et amplifiés dans notre tâche quotidienne», a dit, la gorge nouée, Me Gakou. Désormais, a-t-il poursuivi, les missions pour nous ne sont plus des thèses mais des départs vers des dimensions plus hautes.



Pour le secrétaire général de la présidence, la nation reconnaissante, sous l’impulsion du président de la République, a tenu à honorer ses hommes et femmes pour leurs efforts au service du Mali.



«Vous avez dignement et loyalement, chacun à son poste de travail, rempli le contrat moral attendu de vous», a-t-il déclaré avec solennité. Au-delà de leur caractère symbolique, Moustapha Ben Barka a souhaité que ces distinctions servent de tremplin aux bénéficiaires pour se surpasser davantage et devenir des modèles pour les générations à venir.



Issa DEMBÉLÉ