Le Conseil de sécurité a donné jusqu’à fin mars aux parties maliennes pour montrer des avancées dans l’application de l’accord de paix signé en 2015.



Le Conseil de sécurité des Nations unies a accordé mercredi 24 janvier jusqu’à fin mars aux parties maliennes pour montrer des avancées dans l’application de l’accord de paix signé en 2015, faute de quoi elles s’exposeront à des sanctions pour obstruction. Les quinze membres du Conseil ont adopté une déclaration, préparée par la France, qui a « exprimé un sentiment partagé d’impatience concernant les retards persistants » dans la concrétisation de l’accord. Ils ont « l’intention de surveiller la situation de près et de réagir avec les actions appropriées si les parties devaient ne pas respecter leurs engagements » d’ici à la fin mars.



Des djihadistes liés à Al-Qaida ont pris le contrôle du nord du Mali début 2012 mais en ont largement été chassés par une opération militaire internationale menée par la France à partir de janvier 2013. Le gouvernement malien a signé un accord de paix avec des coalitions de groupes armés en juin 2015 destiné à mettre fin aux combats mais les rebelles restent actifs.



Le gouvernement et deux groupes armés – la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA, ex-rébellion) et la Plate-forme des mouvements du 14 juin 2014 (pro-gouvernementaux) – ont accepté la semaine dernière que l’ONG Carter Center agisse comme observateur indépendant.



Un « moment charnière »

Le Conseil de sécurité a évoqué « un besoin pressant de fournir aux populations du nord et d’autres régions du Mali des dividendes tangibles et visibles de la paix » avant les élections prévues cette année. Lors de cette réunion à New York, l’ambassadrice des Etats-Unis auprès de l’ONU Nikki Haley a affirmé au ministre malien des affaires étrangères Tiéman Hubert Coulibaly que son pays se trouvait à un « moment charnière ».



Respecter l’accord de 2015 et mener des élections réussies est « crucial pour poursuivre la transition politique du Mali », a indiqué la représentation américaine dans un communiqué.