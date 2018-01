Sécurisation des espaces scolaires et universitaires : Un diagnostic et des propositions - abamako.com

Sécurisation des espaces scolaires et universitaires : Un diagnostic et des propositions Publié le mardi 30 janvier 2018 | L'Essor

Le Forum sur la sécurisation dans les espaces scolaires et universitaires s’est achevé, vendredi dernier à la Maison des aînés. La cérémonie de clôture était présidée par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme Assétou Founè Samaké Migan, en présence de son secrétaire général, le Pr Drissa Diallo et du président et rapporteur du Forum, respectivement El hadj Sékou Soumano et Boureima Kansaye.

Dans son allocution, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a expliqué que compte tenu de la situation du pays, le secteur de l’éducation doit faire l’objet d’une très grande attention. «Nous ne cesserons jamais de dire que l’évènement de 2012 est la manifestation d’une déconfiture poussée, notamment celle du système éducatif», a déclaré Mme Assétou Founè Samaké.

Elle a aussi indiqué que la constitution de l’Armée nécessite inlassablement la formation des hommes pour la préservation de notre territoire. Sans cela, aucune défense sereine et durable n’est possible car un bon soldat est avant tout un bon élève ou un bon étudiant, a souligné le ministre.

Par ailleurs, le ministre en charge de l’Enseignement supérieur a relevé que le grand défi reste de remodeler des enfants qui ont été mal formatés. Elle a, à cet égard, reconnu que les autorités universitaires ont leur part de responsabilité pour la simple raison que toutes les réflexions au niveau du fondamental sont les œuvres d’universitaires». Assétou Founè a en outre fait remarquer que la question enseignante incombait en premier lieu à l’Enseignement supérieur.

A ce propos, elle a rappelé que «la formation des formateurs est assurée par des écoles normales dont le plus haut niveau se trouve dans le giron de l’Enseignement supérieur, notamment l’Ecole normale supérieure (ENSUP). En outre, la responsable du département en charge de l’Enseignement supérieur a rappelé certains défis majeurs pouvant être relevés ensemble.

Elle a par la suite regretté que notre espace universitaire soit devenue ces derniers temps le théâtre d’actes de violence de tous genres, notamment des agressions physiques et verbales, la destruction de biens publics et privés. Ces actes et leurs conséquences ne peuvent laisser personne indifférent, a souligné le ministre.

A noter que le forum s’est achevé sur d’importantes recommandations au nombre desquelles le retrait de l’AEEM de la gestion des œuvres universitaires, le filtrage des entrées et sorties dans les espaces scolaires et universitaires, l’installation de caméras de surveillance dans tous les amphithéâtres.

Pour les participants, il faut simplement ramener l’AEEM à son statut d’association et appliquer strictement les lois et règlements intérieurs dans les espaces scolaires et universitaires.

Boureima Kansaye a ainsi expliqué que les deux jours de travaux ont permis de poser le diagnostic des causes profondes de l’insécurité et de la violence dans les espaces scolaires et universitaires, en mettant un accès particulier sur l’aspect financier, celui de la gouvernance, l’éthique et déontologie ainsi que sur l’aspect sécuritaire.

Il a indiqué que les informations obtenues lors du forum seront partagées, non seulement avec les collègues, mais aussi avec les membres de l’AEEM. Cela afin que ceux-ci prennent conscience de l’importance de sécuriser l’espace scolaire et universitaire.

Un comité de suivi des recommandations a été proposé, a conclu M. Kansaye.



Bembablin

DOUMBIA