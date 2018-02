Le Collectif des Ligues, Clubs et Associations Majoritaires de la Fédération Malienne de Football souhaite bonne chance aux quatre clubs engagés en compétitions africaines - abamako.com

Publié le vendredi 9 fevrier 2018

© aBamako.com par FS

Conférence de presse du Collectif des clubs et ligues majoritaires

Le Collectif des Clubs et ligues majoritaires a animé une conférence de presse le 13 Septembre 2017 à la maison de la presse. Tweet

Dans un communiqué de presse si dessous, le Collectif des Ligues, Clubs et Associations Majoritaires de la Fédération Malienne de Football souhaite bonne chance aux quatre clubs engagés en compétitions africaines



Communiqué:



A l’entame des tours préliminaires des compétitions africaines interclubs, le Collectif des Ligues, Clubs et Associations Majoritaires de la Fédération Malienne de Football, souhaite bonne chance à nos quatre clubs engagés.



Le Collectif invite le public sportif à sortir massivement pour supporter nos clubs afin de franchir brillamment cette première étape et aspirer à un parcours honorable au plan continental pour le bonheur de notre football.



Puisse un football malien réconcilié et apaisé, apporter des victoires éclatantes et des futures gloires pour le grand bonheur de notre sport roi.



Bamako, le 08 février 2018



Pour le Collectif



Le Président



Mamadou DIPA FANE