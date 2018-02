Mali: "seule l’industrialisation est la voie la plus sûre pour lutter contre le chômage et la pauvreté" (ministre) - abamako.com

Mali: "seule l'industrialisation est la voie la plus sûre pour lutter contre le chômage et la pauvreté" (ministre) Publié le lundi 19 fevrier 2018

3eme session du cadre partenarial de suivi de l'emploi et de la formation professionnelle

Bamako, le 10 octobre 2016 Le ministre Mahamane Baby a présidé la 3eme session du cadre partenarial de suivi de l'emploi et de la formation professionnelle au siege de son département.

Le ministre malien du Développement l’industriel Mohamed Aly Ag Ibrahim a estimé lundi que "seule l’industrialisation est la voie la plus sûre et glorieuse pour lutter contre le chômage et la pauvreté", lors du lancement du compte à rebours du Salon international de l’industrialisation du Mali (Sim), prévu du 19 au 21 avril, à Bamako.







"Pour lutter contre la pauvreté et le chômage, seule l’industrialisation est la voie la plus sûre et la plus glorieuse", a dit Ag Ibrahim, appelant à "redynamiser le Made in Mali, pour que le pays puisse compétir".







Selon lui, "le Mali doit se surpasser pour une valorisation efficiente de ses richesses, afin de renouer avec la prospérité et le progrès".







Cette première édition du Salon international de l’industrialisation dont la Turquie est l’invité d’honneur, est pour le gouvernement malien, "un tremplin décisif pour réussir au décollage industriel", a-t-il souligné.







L’événement vise également à "accentuer l’attractivité du pays pour l’investissement direct et étranger afin de confronter son secteur secondaire actuellement, peu productif et très faiblement compétitif", a regretté, le ministre.







Plus de 300 patrons industriels du Mali, d’Afrique et du monde sont attendus à cet événement, au cours duquel, des expositions, espaces de dialogue, visite de sites d’entreprises, entres autres, sont prévus.







