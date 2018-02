Tombouctou : Les FAMAS et BARKHANE au secours des malades de SANKORÉ - abamako.com

Tombouctou : Les FAMAS et BARKHANE au secours des malades de SANKORÉ
Publié le lundi 26 fevrier 2018 | L'Essor

Les habitants du quartier Sankoré de Tombouctou sont les heureux bénéficiaires de soins des militaires français et maliens. Le samedi 24 février 2018, les médecins militaires maliens des FAMAS et ceux de la force Barkhane ont effectué une consultation et une distribution gratuites de médicaments à 76 malades du quartier.



Cette action bipartite rentre dans le cadre des actions civilo-militaires que les militaires ont l’habitude de faire seuls, en duo ou en trio en ville ou en campagne.



Le cas précis prouve d’autre part aussi l’excellence des rapports et de la bonne collaboration qui existe entre les forces en présence sur le terrain. Ce geste de haute portée humanitaire a aussi concerné les deux secteurs de Sankoré à savoir Tacaboundou et Bangoumé Farou. Il a débuté vers 13h pour terminer aux environs de 17 h à la médersa Aquib Sidi Yehya sous haute surveillance des éléments de la force Barkhane et des Famas qui ont quadrillé toute la zone afin l’opération puisse se déroulée dans des conditions les meilleures.



Ainsi pendant ces 5 heures, les médecins ont pu consulter 76 patients composés d’enfant, de femme et d’hommes en âge avancé pour ensuite leur donner des médicaments gratuitement à chacun suivant sa pathologie. On remarquait que l’équipe médicale s’est bien préparée pour la circonstance et elle n’a rien négligé, même de la farine de blé pour la prise en charge des enfants malnutris était dans les cantines de médicaments distribués.



La nouvelle a vite fait le tour du quartier. les malades venaient de toute part, si fait que pour des contingences de temps, les docteurs se voyaient dans l’obligation d’arrêter la consultation sans pouvoir satisfaire à tous les malades venus. Cependant, malgré le temps court, l’événement a été une réussite à tous égards car les malades consultés, les parents des malades, les soignants et les organisateurs chacun a eu sa part de satisfaction. Le représentant du chef de quartier Moulaye Ahmed a remercié les FAMAS et Barkhane au nom des bénéficiaires et des populations du quartier pour cette action grandiose.



Il a salué l’initiative qui est une première dans le quartier avant de formuler le vœu de voir étendre l’opération à d’autres quartiers de la ville et cela de façon périodique. Les officiers supérieurs français et maliens qui ont supervisé l’action ont promis de transmettre les doléances des populations à leur hiérarchie respective .Rappelons qu’il y’a de cela quelques semaines, un secteur du quartier Sankoré appelé Koiratao a fait l’objet d’une opération du même genre par les mêmes forces. Sankoré est un vieux quartier de la cité des 333 saints devenu célèbre car c’est lui qui a abrité l’université de Sankoré et ou est implanté une des 3 mosquées célèbres de la ville qui est une œuvre d’une dame riche qui a gardé l’anonymat.



Moulaye SAYAH

AMAP-Tombouctou