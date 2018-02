Communiqué Conjoint GATIA-MSA

Communiqué Conjoint GATIA-MSA - abamako.com

Communiqué Conjoint GATIA-MSA Publié le mardi 27 fevrier 2018

© Autre presse par DR

MNLA (Mouvement National pour la Libération de l`Azawad)

Le Groupe d’Auto-défense Touareg IMGHAD ET Alliés (GATIA) et le Mouvement pour le Salut de l’Azawad(MSA) portent à la connaissance de l’opinion nationale et internationale que le dimanche 25 /02/2018, une de leurs patrouilles de sécurisation sillonnant la zone à cheval entre le Mali et le Niger, est tombée sur une base de malfrats affiliés à Adnan Abou Walid.

Il s’en est suivi deux affrontements au cours desquels les malfrats ont été défaits. Une course poursuite a été engagée suite à laquelle un troisième affrontement eut lieu ce jour 26 /02/2018 dans la même zone.

La base de ces bandits et leurs positions de repli ont toutes été détruites.

Rappelons que ces malfrats sont aussi responsables de plusieurs attaques sur les populations civiles au Niger comme au Mali.

Le bilan après ces deux jours de combats est le suivant :

- Une dizaine de morts du coté ennemi dont le chef de la bande opérant dans la zone

- Six (6) personnes immobilisées du coté ennemi

- Des armes et des munitions saisies

- Coté GATIA-MSA aucun blessé.

Le GATIA et le MSA bien que résolument engagés à sécuriser les personnes et leurs biens, appellent les gouvernements malien et nigérien à s’impliquer d’avantage en vue de sécuriser les populations des régions concernées.

Pour le GATIA Amara Ag Hamdouna

Pour le MSA Mohamed Ag Albachar

Ménaka, le 26 Février 2018