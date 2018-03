États-Unis soutiennent le Mali dans la gestion des stocks d’armes avec une contribution de 1 740 000 dollars sur trois ans - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique États-Unis soutiennent le Mali dans la gestion des stocks d’armes avec une contribution de 1 740 000 dollars sur trois ans Publié le vendredi 2 mars 2018 | aBamako.com

Tweet

Mardi, le 27 février – L’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique a remis aux autorités maliennes les clés de 22 armureries destinées aux Forces Armées Maliennes (FAMa), à la Douane et la Police pour stocker des armes à Ségou, Mopti et Bamako. Le projet de construction de ces installations et programmes de formation du personnel était sponsorisé par les États-Unis et mis en œuvre par une ONG partenaire, Mines Advisory Group (MAG). Ce partenariat a été rendu possible grâce au financement du programme phare du Bureau des affaires politico-militaires du Département d'État américain pour l'élimination et la réduction des armes. L’initiative vise à prévenir la prolifération illégale et dangereuse des armes et de munitions au Mali.



Dans son allocution, l’Ambassadeur a reconnu les énormes défis auxquels font face les forces de sécurité maliennes et souligné que la nécessité « d’empêcher les terroristes et les criminels d'avoir accès aux armes et aux munitions est un objectif essentiel dans les efforts pour maintenir la stabilité et la paix au Mali et dans le Sahel. » Il a indiqué qu’un nouveau projet d’un montant de 125 millions de FCFA a débuté en janvier 2018 pour construire et rénover des infrastructures de stockage d'armes et de former la direction des Eaux et Forêts de Sikasso et la police de Bamako. Une composante de ce projet exécuté par Mines Advisory Group consiste à collaborer avec les maliens pour détruire les munitions obsolètes et les armes inutilisables. Ces activités contribueront à réduire les risques d'accidents et de prolifération qui peuvent entraîner des effets humanitaires dévastateurs.



En 2017, Les Etats-Unis ont dépensé 370 millions FCFA dans ces installations et programmes de formation pour les forces maliennes afin de décourager la prolifération illégale des armes. Ce projet s'appuie sur le travail accompli par notre partenariat en 2016, lorsque nous avons financé pour à hauteur de 375 millions la construction et la rénovation de 15 installations de stockage d'armes pour l'armée à Kati et Sikasso et la police à Bamako, pour sécuriser des milliers d'armes.



Ensemble, au cours des deux dernières années, nous avons travaillé à la construction, à l'amélioration des infrastructures et au renforcement des capacités des forces de sécurité maliennes pour la gestion et le stockage des armes. Ces pratiques préviennent les accidents et empêchent les armes dangereuses de tomber entre les mains de terroristes et de criminels. Ces projets apportent une contribution essentielle à l'amélioration de la sécurité et de la stabilité aux niveaux national et régional.



source: Communiqué