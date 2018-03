Attaque Terroriste au Burkina: Revivez les vérités de Idriss Deby au peuple burkinabé à propos des attaques dont ils sont victime,il accuse directement l’ancien président Blaise compaoré - abamako.com

News Politique Article Politique Attaque Terroriste au Burkina: Revivez les vérités de Idriss Deby au peuple burkinabé à propos des attaques dont ils sont victime,il accuse directement l’ancien président Blaise compaoré Publié le lundi 5 mars 2018 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Idriss Déby, président du tchad

Idriss Deby,le président de la république du Tchad



"Quand le président Blaise Compaoré complotait contre le Mali, il avait oublié son pays, le Burkina Faso. Un proverbe dit : «En creusant un trou pour son ennemi, il faut l’élargir au cas où on l’y accompagnerait».

Aujourd’hui, le Burkina Faso subit de temps en temps des attaques terroristes, conséquences de sa politique agressive contre son voisin, la République du Mali".



Blaise compaoré,l'homme qui allume le feu et qui joue au pompier



Au Mali, malgré son statut de médiateur, il a toujours apporté son soutien aux rebelles avant de jouer aux sapeurs-pompiers. Les bandits du MNLA (Mouvement national pour la libération de l’Azawad) ne diront pas le contraire. Il a apporté gîte et argent à ceux-ci contre la volonté du peuple malien.



On récolte ce que l'on sème,aujourd'hui Blaise est parti du pouvoir et son peuple paie toujours les conséquences de sa politique malsaine