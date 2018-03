12e anniversaire du décès d’Ali Farka : Une “Nuit des ambassadeurs” en la mémoire du bluesman du désert - abamako.com

12e anniversaire du décès d'Ali Farka : Une "Nuit des ambassadeurs" en la mémoire du bluesman du désert Publié le jeudi 8 mars 2018

Les activités des journées de commémoration du 12e anniversaire de la disparition de l’artiste Ali Farka Touré ont démarré hier. En plus des activités traditionnelles prévues, la Fondation portant le nom de l’illustre disparu entend initier cette année, une nuit d’hommage à l’artiste, intitulé “Nuit des ambassadeurs”.



Sont attendus des artistes et des hommes de culture de renommée internationale comme Manu Dibango, Ry Cooder, Nick Gold de Londres, Robert Brazza, Claudy Siar, Baba Maal…



L’événement se tiendra le samedi 31 mars pour couronner des artistes et acteurs culturels de par le monde, selon Ali Guindo, coordinateur de la Fondation portant le nom de l’artiste, en conférence de presse mercredi à la Maison de la Presse. Les lauréats auront leurs distinctions d’ambassadeur de la Fondation Ali Farka des mains des autorités maliennes, a annoncé M. Guindo.



A l’en croire, ces ambassadeurs auront pour noms des célébrités comme Manu Dibango, Ry Cooder, Nick Gold de Londres, Robert Brazza, Claudy Siar, Baba Maal. A ceux-ci s’ajouteront certaines icônes de la musique malienne comme Salif Kéita, Toumani Diabaté, Oumou Sangaré. La liste n’est pas exhaustive.



Mais avant, il est prévu la finale d’une coupe organisée en la mémoire de l’artiste disparu au terrain Chaba de Lafiabougou le 11 mars. La finale opposera les deux meilleures équipes de la Commune IV.



Le coordonnateur de la Fondation a saisi l’occasion pour féliciter les plus hautes autorités de la décision d’inscrire le monument Ali Farka Touré au patrimoine national. “Depuis bientôt cinq ans, la Fondation a érigé un monument en mémoire de l’artiste avec l’accord de la mairie de la Commune VI du district. Après une demande de la Fondation, la direction nationale du patrimoine culturel a accepté de loger l’espace et le monument dans le patrimoine national et la prise en charge total de ceux-ci”, a annoncé Ali Guindo.



Ce 12e anniversaire de la disparition d’Ali Farka Touré coïncide avec le 15e anniversaire de sa Fondation.



Oumar B. Sidibé