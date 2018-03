Chronique de Banou : Poème pour toutes mes chéries et pour toutes les femmes ! - abamako.com

Chronique de Banou : Poème pour toutes mes chéries et pour toutes les femmes ! Publié le vendredi 9 mars 2018

Chaque femme est une reine.



Chaque femme est un socle de la société.



Chacune d’elle est source de tendresse et de bonheur.



Chacune d’elle est un fond inépuisable de douceur.



Sans elle, la vie n’existerait pas ; même si elle existerait, serait caduque.



Elle est un fleuve qui irrigue les cœurs asséchés par la tristesse de la vie.



Sachez que vous êtes toutes Spéciales, Uniques !



Vous êtes un trésor plus précieux que l’or,



Et plus important que tous les capitaux des entreprises du monde.



Vous méritez toutes d’être aimées, chéries et respectées.



Mes respects à toutes ces battantes qui bravent l’ardeur du soleil



Et défie le froid pour leurs familles.



Je pense à toutes ces héroïnes qui ploient sous le fardeau de la corvée,



Qui ne connaissent que les sentiers tortueux des campagnes,



Qui supportent avec dignité les injustices sociales.



Mes pensées à toutes ces silencieuses inconnues,



Souffrant de la violence de tout ordre.



Mes respects à vous toutes, qui à travers plumes et actions,



Parfois faisant fis des intimidations



Et au péril de sa vie, ne cessez de porter la voix de toutes.



Bonne fête du 8 Mars



M.BANOU