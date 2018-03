Irrigation de proximité : Le président IBK fait des heureux dans la commune rurale de Dogo - abamako.com

Après son élection, le président de la République Ibrahim Boubacar Keita s’est engagé en faveur de l’épanouissement des femmes du Mali. Ainsi, à la veille de la célébration du 08 mars, il a offert aux femmes des villages de Daban et Blembala dans le cercle de Bougouni, des aménagements hydro-agricoles.



La cérémonie de remise officielle des aménagements qui a eu lieu le mardi 06 mars dernier dans le village de Baban a été présidée par le ministre de l’Agriculture, Dr Nango Dembélé.



En effet, les aménagements agricoles composés de micro-barrage et d’un ouvrage de franchissement sont des ouvrages munis d’un évacuateur central prolongé sur les rives par des digues en remblai compacté.



L’objectif de ces aménagements dont le coût s’élève à la somme de 106.000.000 FCFA est de créer une retenue d’eau de surface, d’améliorer l’alimentation de la nappe phréatique, de réduire l’exode rural et d’accroitre les revenus des exploitants. Les bénéficiaires sont au nombre de 1750 dont 119 exploitants agricoles potentiels.



« Nous, femmes bénéficiaires, nous sommes très heureuses aujourd’hui car une grande partie de nos problèmes viennent d’être résolus. Nous disons merci au président de la République et à son ministre de l’Agriculture », a laissé entendre la représentante des femmes bénéficiaires. Pour sa part, le porte-parole des agriculteurs potentiels a exprimé toute sa joie pour ce geste du president de la Republique.



En annonçant que sa localité a été premier producteur de coton dans le cercle de Bougouni, le maire de la commune rurale de Dogo, M. Kalifa Sidibé, a évoqué les problèmes dont souffrent les populations de sa commune. Il s’agit du problème d’infrastructure routière, de télécommunication et d’eau, entre autres.



A sa suite, le ministre de l’Agriculture, Dr Nango Dembélé, a rappelé que ces aménagements sont réalisés dans le cadre du Programme National d’Irrigation de Proximité (PNIP) que le gouvernement du Mali a élaboré et planifié pour la période 2012-2021, portant sur la réalisation de 126.000 ha d’aménagement de proximité afin d’affranchir la production agricole des aléas climatiques.



Il a rassuré les bénéficiaires que ces aménagements sont réalisés dans les règles de l’art avec la participation physique et financière des populations de Daban et Blembala. Pour lui, l’aménagement de ce bas-fonds dans la commune rurale de Dogo constitue la 43èmeréalisation sur 59 micro-barrages prévus dans le cadre du Projet IRRIGAR.



« Ces réalisations concrétisent les engagements du président de la République Ibrahim Boubacar Keita, d’agrandir de 100.000 nouveaux ha, les terres aménagées dans le cadre du Programme Gouvernemental d’Aménagement 2014-2018. A ce jour, nous nous réjouissons déjà des résultats provisoires du PGA avec un niveau de réalisation de 70%, en sa quatrième année sur les cinq ans prévus », a expliqué le ministre Nango Dembélé. Pour qui, ces réalisations renforcent la voie vers une économie verte à travers des aménagements rentables et agréables de façon autonome et durable tel que défini par l’approche du PNIP. Il a invité les bénéficiaires à faire preuve de complémentarité pour une mise en valeur efficace et rentable desdits aménagements, afin de réduire l’exode rural par la création d’emplois pour les jeunes.



Adama Dao