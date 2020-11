Mali : Barkhane se mercenarise ! - abamako.com

Mali : Barkhane se mercenarise ! Publié le vendredi 13 novembre 2020

Arrivée du Président Français, Emmanuel Macron à Gao

Le Président de la République Française, Emmanuel Macron est arrivé à Gao le 19 Mai 2017 pour une visite à la force Barkhane. Tweet

Appelons un chat un chat ! Barkhane a échoué au Sahel puisque les Sahéliens ne veulent pas d’occupation étrangère… Elle appelle au secours les Européens eux aussi promis à être boutés, mais en attendant, tout ce conglomérat de blancs pilleurs est là puisque les USA l’ont souhaité.





Voyons comment le média mainstream AFP explique cet échec et laisse ouverte la perspective d’un maintien de l’occupation et des conflits futurs :



“En vue de réduire sa présence militaire dans le Sahel sous le feu des critiques, Paris compte désormais orienter son engagement autour de deux principaux axes consistant à inciter les autres pays européens à accroître leur implication et à renforcer l’accompagnement des armées sahéliennes.



La France envisage de réduire, de plusieurs centaines de soldats, sa présence militaire dans le Sahel, à la faveur de l’entrée en jeu des forces européennes, avec notamment la Task Force Takuba, un groupement de forces spéciales européennes censées accompagner les Maliens au combat et aider à recréer de la confiance entre ces soldats et la population.

Une centaine de soldats estoniens et français issus de cette Task Force ont d’ailleurs effectué leur première mission dans le Liptako Gourma, une région située entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Ils doivent être prochainement renforcés par l’arrivée d’une soixantaine de soldats tchèques et de 150 Suédois. D’autres soldats européens pourraient par la suite les rejoindre.

Selon l’AFP citant une source militaire ayant requis l’anonymat, le dossier du retrait de centaines de militaires du Sahel est désormais sur la table des autorités françaises. Pour l’État-major, il s’agirait même d’un dossier « prioritaire » qui pourrait également réduire le volume des fonctions « transverses » telles que le soutien, le génie, ou encore le renseignement, dès la relève majeure de février 2021.

Engagée militairement au Sahel depuis 2013, à travers les opérations Serval, Épervier, puis Barkhane, la France y compte actuellement 5100 soldats. Le coût humain – une cinquantaine de soldats tués – et financier de cet engagement est jugé trop lourd pour une situation qui n’évolue pas favorablement sur place, selon certains politiciens français.



Et AFP d’ajouter : “Désormais, pour éviter l’enlisement et réduire sa présence fortement critiquée par l’opinion publique des pays de la région, la France envisage d’orienter son action autour de deux principaux axes. Il s’agit premièrement d’inciter les partenaires européens à accroître leur engagement dans le Sahel. Le démarrage de la Task Force Tabuka constitue un début dans ce sens.”



Et de prétendre : ” Paris compte également renforcer l’accompagnement des armées des pays de la région, afin de leur permettre d’assumer, elles-mêmes, la sécurité de leur territoire.” Dans les deux dernières phrases l’AFP n’a pas peur du ridicule : ” Le terrorisme takfiriste, agent des services secrets occidentaux a tout fait pour anéantir les armées sahéliennes, au Mali, au Niger, au Tchad, au Burkina… que la force d’occupation lance un appel à l’aide à ces armées, les supplient de les tirer du pétrin, cela veut dire que la victoire des peuples africains est totale…. Or, cette victoire il faut la préserver. Désormais, c’est l’Amérique qui remplacerait la France … car l’armée d’occupation française est totalement fusionnée et absorbée dans l’OTAN, bref elle est mercenarisée…



