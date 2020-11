BTP : L’établissement Sanou Sarr met sur le marché un produit adapté aux environnements de forte chaleur - abamako.com

BTP : L'établissement Sanou Sarr met sur le marché un produit adapté aux environnements de forte chaleur
Publié le vendredi 20 novembre 2020 | Le Pays

Dans le cadre de la position géographique du Mali qui fait de lui, une zone de très forte chaleur, l’établissement Sanou Sarr a amené une peinture adaptée à ce type de climat. Le produit (Seal thermal-SHIELD NT) a été présenté le samedi 14 novembre 2020, au siège de la chambre de commerce du Mali.



Seal thermal-SHIELD NT est un produit qui va au-delà de la simple peinture, du moins, c’est ce qu’a indiqué M. André Bouyarm, représentant du produit ISO green heaven au Burkina Faso : « c’est un revêtement Iso thermique étanche qui permet de barrer les rayonnements solaires, les infiltrations d’eau sur un bâtiment», a-t-il indiqué.



Un produit ignifuge qui peut résister à une forte chaleur durant plusieurs heures. Cette résistance a été démontrée au cours de cette cérémonie de présentation par M. Bouyarm en mettant deux morceaux de glaçon dans une poêle posée sur feu dont un côté est peint avec la peinture Seal thermal-SHIELD NT.



Deux fois, le glaçon posé sur la partie non couverte par la peinture Seal thermal-SHIELD NT s’est fondu entièrement alors que l’autre restait intacte.



Compte tenu de la position climatique du Mali « On se bat pour qu’un grand nombre de personnes puisse acquérir ce produit afin de pouvoir réduire leur consommation en électricité en leur offrant du confort et une augmentation de leur pouvoir d’achat », a indiqué M. André



Sanou Sarr, responsable de l’établissement Sanou Sarr, est le représentant du produit « ISO green heaven » (Seal thermal-SHIELD NT), au Mali. Selon lui, on ne peut pas citer tous les avantages de cette peinture : « si vous appliquez ce produit sur votre maison, vous obtenez une réduction de plus de 40%, sur votre consommation habituelle d’électricité », a-t-il indiqué.



Selon lui, en plus de ses effets sur la chaleur, la peinture Seal thermal-SHIELD NT protège aussi contre les fissures, l’érosion et les pénétrations d’eau à travers les murs.



A les croire cette peinture est conçue à base de produit qui était uniquement utilisé par les scientifiques pour des missions spatiales. Selon eux, ce produit est rendu commerçable aujourd’hui afin de soulager les personnes qui travaillent ou vivent dans des zones de forte chaleur.



Pour convaincre plus sur l’efficacité de cette peinture , les représentants de Seal thermal-SHIELD NT ont promis d’installer très prochainement, au centre de secteur privé, des cantines couvertes de Seal thermal-SHIELD NT afin de présenter toute son efficacité, sa résistance et son effet considérable sur la consommation d’électricité.



L’établissement Sanou Sarr a indiqué que dans deux mois le produit Seal thermal-SHIELD NT sera disponible dans tous les marchés.



Issa Djiguiba