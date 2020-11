Campagne « Grossesse Réussie » de Benbere : Pour la sensibilisation des acteurs de la santé - abamako.com

News Santé Article Santé Campagne « Grossesse Réussie » de Benbere : Pour la sensibilisation des acteurs de la santé Publié le lundi 23 novembre 2020 | Le Républicain

CHU-Gabriel Touré

Les responsables de la plateforme d’information Web « Benbere » étaient face à la presse, le mercredi 18 novembre 2020, à leur siège sis au quartier Hamdallaye ACI 2000 de Bamako pour faire le bilan de la campagne dénommée « Grossesse Réussie ». Démarrée en fin juillet 2020 et prise fin par cette conférence de presse, la Campagne « Grossesse Réussie » avait pour objectif de sensibiliser les acteurs de santé et les utilisatrices de ces services sur la qualité des soins reçus pendant la grossesse et des relations patientes-sages-femmes dans les centres de santé au Mali. Il ressort de cette conférence de presse que 1 220 120 personnes ont été atteintes en ligne durant la campagne.



Cette conférence de presse était animée par Naba Fatoumata Samaké, coordinatrice adjointe de Benbere, Abdoulaye Guindo et Amadou Konaré, tous responsables de Benbere. Selon la conférencière, Naba Fatoumata Samaké, la campagne avait pour objectif de sensibiliser les acteurs de santé et les utilisatrices de ces services sur la qualité des soins reçus pendant la grossesse et des relations patientes-sages-femmes dans les centres de santé au Mali. Avant d’ajouter que plusieurs activités ont été réalisées par Benbere dans le cadre de cette campagne dont les formations, les débats. A ses dires, la campagne a été effectuée à Bamako, Kayes, Tombouctou et Mopti. Selon elle, des resultats et changements ont été atteints à travers cette campagne.



Pour preuve, elle dira que 296 personnes ont été sensibilisées lors des moments d’échanges avec les sages-femmes dans les centres de santé reparties entre Bamako, Kayes, Tombouctou et Mopti ; 25 sages-femmes formées ; 1 220 120 personnes atteintes en ligne dont 53 197 personnes réagissant sur ces sujets, plus de 1 200 commentaires et de 2 400 partages sur Facebook. En outre, elle a fait savoir qu’un groupe whatsapp de sages-femmes pour une meilleure prise en charge des femmes a été mis en place. « Nous avons remarqué une hausse de femmes dans notre audience par rapport à la période avant la campagne. La page benbere est désormais reconnue par les femmes comme une page qui défend le droit des femmes. Benbere a pu, grâce à cette campagne, se positionner auprès de nombreuses organisations travaillant sur la santé reproductive au Mali.



Des clés USB ont été distribuées dans un CSCOM (Centre de santé communautaire) et un centre de référence contenant les vidéos de sensibilisation de la campagne, y compris la Web série », a révélé Naba Fatoumata Samaké. Répondant aux questions des journalistes, la conférencière a indiqué que la campagne « Grossesse Réussie » a démarré en fin juillet 2020 et prend fin à travers cette conférence de presse. Selon Amadou Konaré de Benbere, le coût de cette campagne s’élève à 15 millions de FCFA avec le partenariat de RNW Media (ONG Néerlandaise) et bien d’autres partenaires. Quant à Abdoulaye Guindo de Benbère, l’Etat doit accompagner les sages-femmes pour une meilleure prise en charge des patientes. Ensuite, il a invité tout le monde à s’investir pour une bonne prise en charge des femmes enceintes.



Aguibou Sogodogo