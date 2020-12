A Mopti, la Division des Affaires civiles de la MINUSMA contribue à la sauvegarde de deux millions de faits d’état civil - abamako.com

News Politique Article Politique A Mopti, la Division des Affaires civiles de la MINUSMA contribue à la sauvegarde de deux millions de faits d’état civil Publié le mercredi 2 decembre 2020 | MINUSMA

Remise d’un projet à impact rapide portant sur la Reconstitution des faits d’état civil du diocèse de Mopti

Le 26 novembre, la Division des Affaires civiles (DAC) de la MINUSMA à Mopti, a procédé à la remise d'un projet à impact rapide portant sur la « Reconstitution des faits d'état civil du diocèse de Mopti par l'appui au classement, l'archivage physique et la numérisation ».

Le 26 novembre, la Division des Affaires civiles (DAC) de la MINUSMA à Mopti, a procédé à la remise d’un projet à impact rapide portant sur la « Reconstitution des faits d’état civil du diocèse de Mopti par l’appui au classement, l’archivage physique et la numérisation ». Un projet qui contribue à la sauvegarde des faits de l’état civil de l’Eglise catholique qui sont partie intégrante de l’Etat civil malien.



Ce projet que la MINUSMA finance à hauteur de 27 320 000 FCFA, comprend la mise en place de huit services de classement et d’archivage fonctionnels au sein du diocèse de Mopti, le classement et l’archivage de deux millions de faits d’état civil. Il s’agit entre autres des actes de naissance, mariage ou décès. Le projet prévoit également la création d’un système de gestion physique et numérisé, l’aménagement de salles transitoires des archivages au standard en vigueur en matière de conservation et de sécurité. Enfin, il permettra la fourniture d’équipements de rangements pour le classement, l'archivage et la numérisation des actes d'état civil du diocèse.



Selon le révérend Abbé Amadou dit Kizito TOGO, le projet, « fruit de la coopération entre le diocèse de Mopti et la MINUSMA, facilite l’exploitation et l’archivage dont les premières archives datent de 1895, coïncidant avec l’arrivée des premiers missionnaires à Tombouctou ». Le curé de la paroisse Cathédrale de Mopti, a exprimé la « profonde gratitude » du diocèse à la Mission onusienne au Mali, pour dit-il : « l’accompagnement pas à pas », à tous les niveaux, de la conception à la mise en œuvre de ce projet QIP, entamé le 4 avril dernier. Dans ses propos liminaires, il est revenu sur les évènements à l’origine de la perte d’un tiers des archives de la circonscription ecclésiastique de Mopti, en l’occurrence l’occupation de 2012 et l’offensive de 2013 pour la reconquête de ces territoires.



C’est ainsi que « La MINUSMA a répondu à l’appel du diocèse pour la mise en place d’un système de classement et d’archivage physique et électronique qui a permis de sauvegarder 90% des faits d’état civil de l’église catholique qui est une partie intégrale de l’Etat civil de l’Etat Malien », a souligné le représentant de la MINUSMA, Djekou Lazare BROU, responsable de la Section Stabilisation et Relèvement, représentant la Cheffe du Bureau de Mopti, à la cérémonie. Celle-ci s’est déroulée, au presbytère de Socoura, en présence du Conseil communal de Socoura, d’une forte délégation de la communauté chrétienne, et de quelques membres du personnel de la MINUSMA.



Les archivistes des 7 paroisses du diocèse de Mopti formés

Dans le cadre de ce projet, en plus de la mise en place du système de classement et d’archivage physique et électronique, ont été formés, en juillet 2020, les archivistes des sept paroisses du diocèse, en matière de classement et d’archivage physique numérique, dans le respect des mesures barrières contre la COVID-19.



Ce projet à impact rapide de la MINUSMA a aussi permis de réhabiliter et d’électrifier le local d’entreposage. Des armoires d’archivage ont également été confectionnées. Parmi les travaux effectués, l’on compte aussi l’installation de nouvelles vitres et fenêtres, ainsi que de la climatisation. La réfection de la toilette externe, l’installation de deux panneaux solaires et de huit batteries pour pallier les coupures de courant, n’était pas prévues mais ont tout de même été réalisés.



À la suite de la cérémonie de remise, une visite guidée des différents ouvrages aménagés et du système de gestion mis en place a eu lieu. Plus loin, le représentant de la Cheffe du Bureau régional de la MINUSMA à Mopti a rappelé que « la MINUSMA apporte un appui technique, financier et logistique aux organisations de la société civile, y compris aux structures religieuses, pour étendre ses actions de promotion de la paix, de développement et de réconciliation au sein des communautés ».



Intervenant aussi dans l’éducation, la santé, l’action sociale en faveur des femmes et des jeunes, le diocèse de Mopti, l’un des plus vastes au monde, couvre une superficie de 896 384 km2 soit plus de 70% du territoire du Mali (1241 238 km2). Il s’étend à six des dix régions administratives du Mali, à savoir Mopti (hormis le cercle de Djenné), Tombouctou, Gao, Kidal, Ménaka et Taoudéni.



Bureau de la Communication Stratégique et de l’information publique de la MINUSMA