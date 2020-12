Marche à Bamako : les personnes handicapées se disent « négligées par les autorités » - abamako.com

Les personnes en situation de handicap se disent oubliées et confrontées à beaucoup de difficultés dans le pays. Elles ont manifesté ce mercredi 03 décembre 2002 leur mécontentement, à travers une marche à Bamako. La fédération malienne des personnes handicapées dénonce notamment des difficultés d’accès à l’emploi et aux services sociaux de base. Cette manifestation est organisée à l’occasion de la célébration de la journée internationale des personnes handicapées.





Cette marche a débuté au boulevard de l’indépendance pour prendre fin au niveau de la Primature. A cette occasion, la fédération des personnes handicapées a rappelé beaucoup de conventions et textes signés en leur faveur par les auitorités mais qui peinent encore à être appliqués.



Parmi ces conventions, figure celle de 2018 qui porte sur la réforme de l’obligation d’emploi des handicapés (OETH). Le collectif demande le recrutement des personnes en situation de handicap dans la fonction publique, conformément aux lois et textes élaborés. Selon ses responsables, il y’a au moins plus de 2000 personnes handicapées diplômées au Mali qui continuent de chômer en raison de leur handicap.



« Les personnes handicapées en plus du regard de la société, font face à d’autres contraintes dans les services compliquant ainsi leur accès aux prestations », regrettent la fédération malienne des personnes handicapées. Ses responsables demandent ainsi aux autorités plus d’implication pour le respect de leurs droits.



Rappelons qu’au Mali les personnes handicapées constituent 10% de la population, selon des statistiques. Elles demandent ainsi plus de protection pour ceux dont les droits sont violés. Les responsables de la fédération malienne des personnes handicapées exigent aussi du gouvernement la signature du décret d’application de la loi relative aux droits des personnes handicapées.



