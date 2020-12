Bamako à l’image du Far West Américain : Des attaques à main armée au quotidien ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Bamako à l’image du Far West Américain : Des attaques à main armée au quotidien ! Publié le jeudi 3 decembre 2020 | le pelican

Tweet

La capitale malienne devient une zone d’insécurité par excellence. Il ne se passe quasiment plus de jour sans que l’on assiste à un braquage sur un citoyen en possession d’argent liquide. Entre avant-hier et hier, on dénombre 4 braquages. Et c’est un cycle infernal pour les habitants des trois caïmans !



Ce lundi 30 novembre, deux attaques quasi simultanées ont respectivement lieu sur l’Avenue l’OUA, près de Diarra Transport et près d’Africa Tours. Tous survenus en plein midi. Le troisième braquage a lieu à l’ACI 2000 vers 9heures, entre l’hôtel Radisson Blu et l’avenue Cheick Zayed. Devant un domicile à l’ACI 2000 Hamdallaye, quatre (4) individus sur deux motocyclistes ont braqué, vers 9 heures du matin, un expatrié libanais. Ils tirent à bout portant sur lui et emporte son sac d’argent. Dans leur fuite, ils tirent sur tout ce qui bouge. Ils feront deux graves victimes : le libanais et un passant. Après leur forfait, les limiers du 14 Arrondissement de police de Bamako sont venus constatés les dégâts. Les blésés ont été d’urgence transportés à l’hôpital par les soins des agents de la protection civile. Aucun bandit ne serait arrêté après leurs forfaits. Ils ont tous réussi à s’enfuir avec leur butin.



Comme cela ne suffisait pas, hier 1er décembre, c’était le tour d’une agence de transfert d’argent, située dans une station d’essence d’être attaquée aux 1008 logements de Bamako (ATTbougou). Un passant qui filmait la scène a été grièvement blessé par balle.



Les attaques à main armée en pleine journée et en pleine circulation deviennent désormais banales à Bamako. A tel point que l’on se croirait dans un Far West americain. Même mode opératoire: des hommes armés à moto, cagoulés ou pas, suivent et braquent leurs victimes pour les déposséder de leurs argents placés dans un sac. Ces cas arrivent en général après que leurs victimes reviennent d’une opération de retrait d’argent de la banque.



A Bamako et dans les périphéries, on dénombre pourtant une vingtaine de commissariats et plusieurs brigades de gendarmerie. Pourquoi les bandits arrivent-ils à faire subir impunément à leurs victimes ces cas de braquages ? Que manque-t-il aux forces nationales de sécurité pour faire face à un tel fléau ? De toute façon, les autorités bancaires et sécuritaires doivent trouver urgemment tous les voies et moyens afin que les paisibles citoyens cessent d’être constamment la proie des bandits armés.



Tiécoro Doumbia