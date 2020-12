Energie du Mali-SA : le nouveau DG rassure… - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Energie du Mali-SA : le nouveau DG rassure… Publié le jeudi 3 decembre 2020 | zireinfo

Tweet

Depuis le 23 novembre 2020, c’est Oumar Diarra dit Barou qui a été désigné par le Conseil d’Administration pour diriger l’Energie du Mali-Sa (EDM-Sa). Une tête brûlée qui n’est plus à présenter au sein de la société énergétique, pour y avoir servi de 1996 à aujourd’hui. Focus sur l’homme qui convainc par son profil et ses expériences acquises.



Oumar Diarra dit Barou ! C’est désormais lui qui s’installe à la tête de la Direction Générale de l’Energie du Mali-Sa (EDM-Sa). Il n’est pas du tout étranger dans la boîte pour y avoir servi pendant près de trente ans. Ainsi, de 1996 à aujourd’hui, Barou aura gravi la quasi-totalité des échelons des services économiques, financiers et comptables de la société. Agent à la Section trésorerie, directeur financier et comptable, contrôleur financier et conseiller du directeur général, Oumar Diarra a su relever les vrais défis aux bons moments, d’où cette confiance à lui accordée par le Conseil d’Administration pour diriger la société en cette période difficile du pays.



Aussi, le profil de l’homme justifie-t-il largement cette décision. Détenteur d’un DEA en Economie à l’Institut National d’Economie d’Odessa en Ukraine, en spécialité Finances et Crédit, couronné par un troisième cycle en Finances d’entreprise à l’IAE Paris, Panthéon-Sorbonne et diplômé du Centre d’études financières économiques et bancaires de Marseille, le nouveau directeur de l’EDM-Sa ne manquera pas certainement de stratégie pour assurer un meilleur accès des populations à l’électricité.



Mieux, ses formations de spécialisation et de renforcements de capacités dans des Instituts et Universités de renommée internationale comme le CESAG de Dakar, en spécialité ‘’Directeur financier’’ et au CAPGEMINI à Paris sur ‘’l’Art du management’’, ainsi qu’au Maroc sur ‘’Implications pratiques des normes IAS/IFRS’’ constituent pour lui un véritable atout lui permettant de répondre efficacement aux attentes des clients en terme de production et de distribution d’électricité de manière pérenne.



Imprimer sa marque !



A l’EDM-Sa, rien ne sera nouveau pour Oumar Barou Diarra. Toutefois, il ne tardera pas non plus à imprimer sa marque en vue d’améliorer davantage les services de la société. Déjà, juste après sa nomination, il a laissé entendre : «EDM-SA est à la croisée des chemins et est confrontée à des défis multiformes tant sur le plan technique que financier »,avant de rassurer que « ces défis sont surmontables et devraient trouver des solutions avec l’engagement et la rigueur ».



Pour ce faire, le nouveau patron de l’EDM-SA entend engager des actions vigoureuses de maîtrise des charges et de lutte contre la fraude afin de redresser la société.



« La production d’énergie à moindre coût, devra trouver sa solution dans l’accélération de la mise en œuvre d’investissements structurants dans le solaire et l’hydraulique. Pour ce faire, les rôles et responsabilités des acteurs institutionnels du secteur devront être mieux précisés»,a-t-il ajouté.



Modernisation et digitalisation de la société, sont autant de chantiers, ouverts par son prédécesseur, qui, selon Barou, permettront d’assurer un service de qualité aux clients et de ramener les pertes techniques de la structure à des niveaux standard acceptables pour son réseau. «Tout cela ne sera possible que dans un climat serein et un personnel motivé et mobilisé autour de notre projet commun qu’est EDM SA. Cela passe aussi par la valorisation du capital humain à travers une gestion des ressources humaines axée sur le résultat », a-t-il souligné par ailleurs.



Ousmane BALLO



Source : Ziré