Terrorisme – Sahel: les forces militaires britanniques débarquent au Mali Publié le jeudi 3 decembre 2020 | actucameroun

Les forces britanniques ont débarqué au Mali dans le cadre d’une mission d’appui aux forces de la mission des Nations Unies pour le Mali, la Minusma.





Selon les informations, des centaines de soldats de l’armée britannique, vont se joindre à la centaine d’hommes du pays, déjà sur place pour « améliorer la sécurité dans le Sahel ». Les 100 soldats anglais qui sont déjà stationnés au Mali apportent un soutien logistique à l’opération française Barkhane contre les militants islamistes liés à Al-Qaïda et à l’État islamique. Ils disposent de trois hélicoptères Chinook qui aident dans le transport, la surveillance et l’appui aérien des troupes au sol pendant les combats.



Selon les responsable britanniques, les soldats arrivant, «fournirait une capacité de reconnaissance hautement spécialisée» à la mission de l’ONU et seront, pour la plupart, basés dans le camp de Gao dans le nord du Mali. «Ce déploiement est une démonstration de notre ferme engagement en faveur du maintien de la paix et de l’importance que nous accordons à l’amélioration de la sécurité au Sahel en protégeant les communautés locales», a déclaré le secrétaire à la Défense Ben Wallace.



