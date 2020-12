Lutte contre le terrorisme : Les FAMa détruisent six objectifs GAT à Boulkessy. - abamako.com

Lutte contre le terrorisme : Les FAMa détruisent six objectifs GAT à Boulkessy. Publié le samedi 5 decembre 2020

© AFP par PHILIPPE DESMAZES

Patrouille de l`armée malienne et française à Goundam

Patrouille de l`armée malienne et française entre Goundam et Tombouctou Tweet

Les FAMa ont détruit hier vendredi 4 décembre 2020 six objectifs terroristes à Boulkessy.

Les FAMa avaient fait l'objet d'une attaque vendredi 04 novembre vers 19h par des GAT.

L'intervention aérienne a permis de détruire six objectifs terroristes. Les FAMa ont repoussé l'attaque en causant des pertes matérielles et humaines à l'ennemi. Les FAMa n'enregistrent aucune victime. Les FAMa ont bénéficié dans cette attaque de l'appui aérien de Barkhane.

Les évaluations encore en cours permettront plus de précisions.