Coupes d'Afrique des clubs : le Stade malien passe, Yeelen olympique reste à quai

Publié le mardi 8 decembre 2020

Les matches retour du premier tour préliminaire des Coupe d’Afrique des clubs se sont disputés le week-end dernier. Prévu au stade du 26 Mars, le match Stade malien- Anglogold Ashanti Golden Boys n’a pas pu se jouer. Pour cause, 4 joueurs sur 17 du club guinéen ont été testés positifs au Covid19 et n’a pas eu suffisamment de joueurs éligibles à aligner. Le Stade malien s’impose sur tapis vert, sur le score de 2 buts à zéro. Après leur victoire à Conakry, à l’aller (2-1), les Stadistes se qualifient pour le second tour de la Ligue des champions. Ils vont en découdre avec le WAC du Maroc. Le match aller est prévu lors du week-end du 21, 22, 23 décembre à Bamako tandis que la manche retour se jouera entre les 5 et 6 janvier 2021 à Casablanca. Le vainqueur de la double confrontation se qualifie pour la phase de poules. Une étape qui fuit les clubs maliens depuis la création de la nouvelle formule au début des années 2000. Après son carton 5-0 à l’aller, le CS Sfaxien a confirmé à domicile en s’imposant 3-1 pour écarter Mlandege (Zanzibar). Ça passe aussi pour les Kaizer Chiefs, bien qu’accrochés 0-0 à domicile par les Camerounais de PWD de Bamenda.

Tout comme en Ligue des champions, les matches de la Coupe de la Confédération se sont disputés. Déception pour les joueurs de Yeelen olympique, écartés de la competition par l’US Gendarmerie de Niamey (1-1) après leur défaite à Bamako lors de la manche aller (0-1).



Après sa victoire 3-1 à l’aller, le Jaraaf Dakar valide son ticket en ramenant le match nul du Nigeria contre Kano Pillars (0-0). Enorme frustration en revanche pour les Congolais de Maniema Union qui ont réussi à remonter deux buts de retard à l’extérieur aux Sud-Africains de Bloemfontein Celtic mais qui ont été éliminés aux tirs au but…







Ousmane CAMARA