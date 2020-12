CNT : L’appel du parti Yèlèma - abamako.com

CNT : L'appel du parti Yèlèma Publié le jeudi 10 decembre 2020 | Soleil Hebdo

© aBamako.com par AS

Election du président de l`Assemblée Nationale du Mali

Bamako, le 11 Mai 2020

Après l’annonce de la liste des membres du Conseil national de transition, des réactions venant des états-majors des partis politiques n’ont pas tardé. Dans un communiqué signé par son 2e vice-président du parti, Yèlèma clarifie non seulement sa position mais invite aussi les membres de cet organe législatif de la transition à tout mettre en œuvre pour redonner au Mali sa grandeur d’antan.

Dans le communiqué dont nous avons reçu copie, le parti dit avoir pris acte de la nomination des membres du Conseil national de transition (CNT) et de l’élection par ses pairs du Colonel Malick Diaw comme Président de cet organe. Il présente au Président et à l’ensemble des membres du CNT ses félicitations pour le choix porté sur eux en cette période particulièrement sensible de l’histoire de notre pays.







Le parti Yèlèma, “le Changement”, informe l’opinion nationale et internationale que conformément à son communiqué du 11 novembre 2020, il n’a pas envoyé de dossiers pour la mise en place du CNT. Ses membres qui y siègent le sont en leurs noms. Fidèle à sa démarche constructive, il continuera à cet effet à œuvrer pour la réussite de la transition et exhorte les membres du CNT à travailler exclusivement pour le bonheur du peuple malien.



Le parti Yèlèma demande à l’ensemble des forces sociopolitiques du pays à coopérer à la réussite de la transition, quelle que soit leur réserve à l’égard des autorités actuelles du pays. Il les encourage à mettre le pays au-dessus de tout et à travailler à construire la nouvelle route vers la refondation tant souhaitée par les Maliens.



André Traoré