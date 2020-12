Diarrassouba se retire du groupe whatsapp des ex-députés RPM - abamako.com

Diarrassouba se retire du groupe whatsapp des ex-députés RPM Publié le jeudi 10 decembre 2020

Pour avoir accepté de siéger au Conseil national de transition (CNT) l’ex-député de Dioïla fait l’objet de commentaires sarcastiques (provenant de ses adversaires) depuis plusieurs jours sur certains réseaux sociaux. C’est au point que certains de ses anciens collègues députés ont commencé à lui manquer de respect à travers des messages audio whatsapp. Ce qui poussé le nouveau Conseiller national de la Transition à se retirer du groupe whatsapp des élus RPM. Ce retrait est-il est un prélude à un départ du parti du tisserand, dont Diarrassouba est et demeure le 1er secrétaire à l’organisation du bureau politique national ? Wait and see !

