Insécurité : le ministre Modibo Koné déterminé à y mettre fin

Nommé ministre de la Sécurité et de la Protection civile dans le gouvernement de Transition, le Colonel Modibo Koné est en train de donner le meilleur de lui-même pour assurer la sécurité des Maliens.

Depuis sa nomination à la tête du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, le Colonel Modibo Koné s’attèle à assurer la sécurité des Maliens et de leurs biens. Conscient de sa mission, le Colonel Koné a exprimé sa détermination à en découdre avec les ennemis de la paix. Il travaille nuit et jour pour mettre hors d’état de nuire les malfrats.



Les résultats, nous a-t-on dit, ne tarderont pas à venir. Puisque le Colonel Koné est considéré par ses proches comme un homme de défis. «Ne vous en faites pas, le Colonel Modibo Koné et ses hommes vont endiguer l’insécurité dans le pays», glisse une source sécuritaire, qui estime que ce n’est pas au-dessus de leurs moyens. «Ce n’est pas facile (puisqu’il faut du temps) mais ils y arriveront à force de détermination et de persévérance», assure-t-il.



Selon nos informations, le Colonel Modibo Koné est préoccupé par les braquages récurrents à travers le pays et déterminé à y mettre fin. «La détermination du colonel, c’est mettre fin, dans un bref délai, à ces séries de braquage dans la ville de Bamako», rapporte une source sécuritaire. C’est dans ce cadre que des patrouilles d’envergure sont organisées entre les différentes forces (Gendarmerie, Garde nationale et Police).



Il faut rappeler que Modibo Koné dirigeait une compagnie des forces de défense et de sécurité chargée de lutter contre les terroristes dans la région de Mopti. C’est dire que l’homme connaît les difficultés du terrain.



Cheick Bougounta Cissé