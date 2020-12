Conseil national de la jeunesse : La coalition pour la refondation de la jeunesse exige le départ du président Amadou Diallo - abamako.com

Conseil national de la jeunesse : La coalition pour la refondation de la jeunesse exige le départ du président Amadou Diallo
Publié le mardi 15 decembre 2020 | Le Soir de Bamako

Des Associations de Jeunes et anciens membres du Conseil National de la Jeunesse (CNJ) constitués en Coalition pour la Refondation de la Jeunesse ont pris d’assaut hier, lundi 14 décembre 2020, la Direction Nationale de la Jeunesse sise à l’Hippodrome. La Coalition réclame la démission du président du CNJ, Amadou DIALLO suite à sa nomination au Conseil National de de Transition (CNT).









Avec des pancartes en main, ces jeunes scandaient des slogans comme : CNT- Politique ; Amadou Diallo démissionne ; Non à la prise d’otage de la jeunesse par un bureau illégal… La Coalition dirigée par Ousmane S. DIARRA dit GOUSNO exige l’organisation d’un congrès extraordinaire du Conseil National de la Jeunesse (CNJ) pour choisir un nouveau président.



Le représentant de la jeunesse de Mopti, Mahamoud KOUMA a déclaré ceci : « Nous voudrions une jeunesse légale, légitime et non une jeunesse illégale, illégitime. Nous demandons seulement l’organisation d’un nouveau congrès. Qu’Amadou DIALLO laisse la présidence du Conseil National de la Jeunesse. Il ne peut être membre du CNT et prétendre gérer le CNJ. On n’est pas d’accord avec ça ». Il a souligné qu’il faut que les gens sachent qu’avec ou sans Amadou DIOLLO, la jeunesse peut avancer. ‘’Il faut que les maliens comprennent que ce que nous faisons, on ne le fait pas pour un poste mais pour une vision. Nous cherchons le développement et l’avenir de la jeunesse. Nous soutenons Gousno pour l’avenir de la jeunesse’’, a-t-il ajouté.



Selon Mahamoud KOUMA, tout le monde connaît la situation de la jeunesse malienne aujourd’hui. « Nous ne reconnaissons pas le bureau à plus forte raison demander la démission de qui que ce soit. Tout ce que nous demandons c’est rendre le CNJ à qui de droit », a-t-il dit. Il a aussi mis en garde les membres du bureau du CNJ en ces termes : ‘’S’ils veulent la démonstration de force, on va procéder à cela. On verra comment ça va se passer. La refondation du Mali, ce n’est la bouche, mais dans le cœur. On ne peut pas tolérer les gens qui ont dépassé la limite d’âge dans le CNJ. C’est pour cela que nous sommes venus manifester notre mécontentement aujourd’hui au Directeur National de la jeunesse’’.



Source : Le Soir De Bamako