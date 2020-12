Message de condoléances du Président Bah N’Daw suite au décès du Président Buyoya - abamako.com

Message de condoléances du Président Bah N'Daw suite au décès du Président Buyoya
Publié le vendredi 18 decembre 2020

« C’est avec consternation que j’ai appris ce jour, le décès du Président Pierre BUYOYA, après huit ans passés au Mali pour œuvrer à la paix et à la stabilisation de notre pays.









Nos compatriotes, nos partenaires garderont de Pierre BUYOYA le souvenir d’un avocat passionné de la cause malienne et sahélienne. Affable et expérimenté, il se sera investi sans calculer pour la préservation de l’intégrité territoriale et de la souveraineté du Mali tout en plaidant de manière constante et pédagogique pour la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation.



En mon nom personnel et au nom du peuple malien, j’adresse mes condoléances les plus émues à la veuve du défunt, à sa famille, à ses nombreux amis, collègues et partenaires.



Celui que nous pleurons aujourd’hui fut un grand Burundais, un grand Africain, un grand Sahélien et enfin un grand Malien, notre compatriote. Nous le regretterons. Puisse le Seigneur l’accueillir parmi les bienheureux ! »



Bamako le 18 décembre 2020

SEM Bah N’DAW



Source : Présidence de la République du Mali