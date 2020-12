Conseil d’administration de la BNDA : Le budget prévisionnel 2021-2025 en hausse - abamako.com

Conseil d'administration de la BNDA : Le budget prévisionnel 2021-2025 en hausse Publié le lundi 21 decembre 2020

La Banque nationale de développement agricole (BNDA) a tenu la 138è séance de son Conseil d’administration, le vendredi dernier au siège de la Société malienne de transmission et de diffusion (SMTD). Covid-19 oblige, la rencontre s’est tenue par visio conférence avec différents partenaires en France et en Allemagne. Ordre du jour : examen et adoption du Plan de développement à moyen terme (PMT7) 2021-2025 et du budget 2021.

Le PTM7 a été élaboré dans des circonstances exceptionnelles. Cependant, il a intégré tous les facteurs de risques pouvant peser sur la banque dans son environnement, son organisation, sa gestion et dans ses relations avec les autres agents économiques. Il paraît aujourd’hui évident qu’un nouvel ordre bancaire va naître des conséquences de la maladie du coronavirus dans l’espace Umoa tant la pandémie a bouleversé les habitudes de travail, les comportements des clients et l’adaptation aux outils de travail.



Ainsi introduit, le président du Conseil d’administration de la Banque verte, Moussa Alassane Diallo a ensuite décliné les choix stratégiques du Plan de développement à moyen terme 2021-2025. Il s’agit là de diligenter rapidement la forte croissance de la clientèle et l’approfondissement de la pénétration financière et bancaire, définir le modèle de distribution de la Banque à l’horizon 2025 et s’organiser pour répondre aux défis de la croissance et du développement, a expliqué l’ancien président directeur général de la BNDA.